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Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
Конфликты, подобные тому, который произошел в Нагорном Карабахе, и их урегулирование представляют для России особое значение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:37
2020-11-20T18:37
2020-11-20T20:06
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Конфликты, подобные тому, который произошел в Нагорном Карабахе, и их урегулирование представляют для России особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особую ценность и особое значение, играют особую роль", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.Вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе является важным с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, продолжил президент РФ Владимир Путин."В России проживают миллионы армян и азербайджанцев, нас связывают с этими республиками многовековые без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи и представляют очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал Путин на совещании по вопросам российской миротворческой миссии в Карабахе.
нагорный карабах
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Путин объяснил особую роль России в урегулировании межнациональных конфликтов
Президент России объяснил, почему у России особая роль в урегулировании конфликтов на территории бывших советских республик.
2020-11-20T18:37
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РИА Новости
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РИА Новости
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нагорный карабах, владимир путин, в мире