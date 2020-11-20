https://ria.ru/20201120/karabakh-1585587627.html

Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России

Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России

Конфликты, подобные тому, который произошел в Нагорном Карабахе, и их урегулирование представляют для России особое значение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:37

2020-11-20T18:37

2020-11-20T20:06

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Конфликты, подобные тому, который произошел в Нагорном Карабахе, и их урегулирование представляют для России особое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особую ценность и особое значение, играют особую роль", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.Вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе является важным с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, продолжил президент РФ Владимир Путин."В России проживают миллионы армян и азербайджанцев, нас связывают с этими республиками многовековые без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи и представляют очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал Путин на совещании по вопросам российской миротворческой миссии в Карабахе.

нагорный карабах

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Путин объяснил особую роль России в урегулировании межнациональных конфликтов Президент России объяснил, почему у России особая роль в урегулировании конфликтов на территории бывших советских республик. 2020-11-20T18:37 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, в мире