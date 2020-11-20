https://ria.ru/20201120/karabakh-1585528120.html

Минобороны рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе

Минобороны рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе

Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:51

2020-11-20T14:51

2020-11-20T16:05

ситуация в нагорном карабахе

минобороны армении

игорь конашенков

нагорный карабах

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения.

нагорный карабах

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, игорь конашенков, нагорный карабах, степанакерт, в мире