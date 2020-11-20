Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585528120.html
Минобороны рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе
Минобороны рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе
Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:51
2020-11-20T16:05
ситуация в нагорном карабахе
минобороны армении
игорь конашенков
нагорный карабах
степанакерт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585546263_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ea4e7a6be14e44572e4d73ec01ef7732.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения.
нагорный карабах
степанакерт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российские миротворцы в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы в Карабахе
2020-11-20T14:51
true
PT2M38S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585546263_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_f599939961261439df07f89041a5f98f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны армении, игорь конашенков, нагорный карабах, степанакерт, в мире

Минобороны рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе

14:51 20.11.2020 (обновлено: 16:05 20.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент

"В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт", - сказал Конашенков.

 
Ситуация в Нагорном КарабахеМинобороны АрменииИгорь КонашенковНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
17:18Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
17:17Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой
Лента новостейМолния