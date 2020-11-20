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Минобороны рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе
Минобороны рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе
Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:51
2020-11-20T14:51
2020-11-20T16:05
ситуация в нагорном карабахе
минобороны армении
игорь конашенков
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения.
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Российские миротворцы в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы в Карабахе
2020-11-20T14:51
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минобороны армении, игорь конашенков, нагорный карабах, степанакерт, в мире