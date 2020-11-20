https://ria.ru/20201120/karabakh-1585503258.html

В Баку назвали сроки полного разминирования территорий в Карабахе

В Баку назвали сроки полного разминирования территорий в Карабахе

Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что более десяти лет уйдет на полное разминирование... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:07

2020-11-20T13:07

2020-11-20T13:07

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что более десяти лет уйдет на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире