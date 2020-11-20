В Баку назвали сроки полного разминирования территорий в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что более десяти лет уйдет на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению.
"На обезвреживание неразорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется пять-шесть лет, а на обезвреживание мин нужно будет больше времени - от 10 до 13 лет", - сказал Ахмедов журналистам.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.