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Биография патриарха Сербского Иринея
Биография патриарха Сербского Иринея
Святейший патриарх Сербский Ириней, митрополит Белградо-Карловацкий, в миру Мирослав Гаврилович, родился 28 августа 1930 года в селе Видова под городом Чачак... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:54
2020-11-20T10:54
2020-11-20T10:54
патриарх сербский ириней
сербия
справки
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Святейший патриарх Сербский Ириней, митрополит Белградо-Карловацкий, в миру Мирослав Гаврилович, родился 28 августа 1930 года в селе Видова под городом Чачак (Сербия).Начальное образование получил в родном селе, среднее образование – в гимназии в Чачаке. Окончил духовную семинарию в Призрене, богословский факультет Белградского университета, аспирантуру при богословском факультете Афинского университета.По окончании университета проходил службу в армии. По завершении военной службы был назначен преподавателем в Призренскую семинарию. В октябре 1959 года, перед вступлением в должность, принял монашеский постриг от святейшего патриарха Сербского Германа в монастыре Раковица с наречением имени Ириней. 27 октября 1959 года был рукоположен во иеромонаха в Ружицком храме под Калемегданом.В 1969 году назначен заведующим монашеской школой Острожского монастыря, затем был назначен ректором Призренской семинарии.В 1974 году избран епископом Моравичским, викарием святейшего патриарха Сербского. В 1975 году избран епископм Нишским. 22 января 2010 году на заседании архиерейского собора в Белграде в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом Сербской православной церкви, избран на Сербский патриарший престол.23 января 2010 года в белградском кафедральном соборе Святых Архангелов состоялась первая интронизация 45-го патриарха Сербского Иринея.3 октября 2010 года в Печской Патриархии (Косово) состоялась церемония официальной интронизации.4 ноября 2020 года патриарх Сербский Ириней был госпитализирован с COVID-19 в военную больницу Карабурма в Белграде. 20 ноября 2020 года святейший патриарх Сербский Ириней скончался.Сербская православная церковь во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и многократно встречался с представителями российского руководства.Патриарх Сербский Ириней был удостоен различных государственных и церковных наград. Предстоятель был отмечен высшей государственной наградой Сербии – орденом Республики Сербии на ленте (2011), орденом Святого равноапостольного князя Владимира I степени (2013) Русской православной церкви и др.Патриарх Сербский Ириней являлся почетным доктором Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке (2015). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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патриарх сербский ириней, сербия, справки
Святейший патриарх Сербский Ириней
, митрополит Белградо-Карловацкий, в миру Мирослав Гаврилович, родился 28 августа 1930 года
в селе Видова под городом Чачак (Сербия).
Начальное образование получил в родном селе, среднее образование – в гимназии в Чачаке.
Окончил духовную семинарию в Призрене, богословский факультет Белградского университета, аспирантуру при богословском факультете Афинского университета.
По окончании университета проходил службу в армии. По завершении военной службы был назначен преподавателем в Призренскую семинарию. В октябре 1959 года, перед вступлением в должность, принял монашеский постриг от святейшего патриарха Сербского Германа в монастыре Раковица с наречением имени Ириней. 27 октября 1959 года был рукоположен во иеромонаха в Ружицком храме под Калемегданом.
В 1969 году назначен заведующим монашеской школой Острожского монастыря, затем был назначен ректором Призренской семинарии.
В 1974 году избран
епископом Моравичским, викарием святейшего патриарха Сербского. В 1975 году избран епископм Нишским.
22 января 2010 году на заседании архиерейского собора в Белграде в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом Сербской православной церкви, избран на Сербский патриарший престол.
23 января 2010 года в белградском кафедральном соборе Святых Архангелов состоялась первая интронизация 45-го патриарха Сербского Иринея.
3 октября 2010 года в Печской Патриархии (Косово) состоялась церемония официальной интронизации.
4 ноября 2020 года патриарх Сербский Ириней был госпитализирован с COVID-19 в военную больницу Карабурма в Белграде.
20 ноября 2020 года святейший патриарх Сербский Ириней скончался
.
Сербская православная церковь во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и многократно встречался с представителями российского руководства.
Патриарх Сербский Ириней был удостоен
различных государственных и церковных наград. Предстоятель был отмечен высшей государственной наградой Сербии – орденом Республики Сербии на ленте (2011), орденом Святого равноапостольного князя Владимира I степени (2013
) Русской православной церкви и др.
Патриарх Сербский Ириней
являлся почетным доктором Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке (2015).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников