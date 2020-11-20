https://ria.ru/20201120/iriney-1585458978.html

Умер патриарх Сербский Ириней

Умер патриарх Сербский Ириней

Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице, где лечился от COVID-19, сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:40

2020-11-20T09:40

2020-11-20T10:32

александр вучич

белградский университет

черногория

северная македония

косово

религия и мировоззрение

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коронавирус covid-19

религия

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БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице, где лечился от COVID-19, сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.Девяностолетнего патриарха Иринея госпитализировали в военную больницу Карабурма 4 ноября. У него диагностировали коронавирусную инфекцию. В конце прошлой недели стало известно, что у патриарха отмечается усиление сердечной недостаточности, но его состояние удалось стабилизировать. Накануне Сербская православная церковь сообщила, что предстоятелю стало хуже.Патриарх Сербский, в миру Мирослав Гаврилович, родился в селе Видова под городом Чачак в центральной Сербии 28 августа 1930 года. Окончил сельскую школу, затем гимназию в Чачаке и богословский факультет Белградского университета. После службы в армии стал преподавателем православной семинарии в городе Призрен в Косово и Метохии, в 1959 году принял монашеский постриг.В 1974 году его избрали викарным епископом патриарха Сербского, на следующий год — епископом Нишским. Эту кафедру он возглавлял 35 лет. В январе 2010 года, вскоре после смерти очень почитаемого в православном мире патриарха Сербского Павла, синод СПЦ избрал Иеринея патриархом.СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и не раз встречался с представителями российского руководства.

https://ria.ru/20201026/rpts-1581598372.html

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северная македония

косово

сербия

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