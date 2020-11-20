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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201120/iriney-1585458978.html
Умер патриарх Сербский Ириней
Умер патриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице, где лечился от COVID-19, сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:40
2020-11-20T10:32
александр вучич
белградский университет
черногория
северная македония
косово
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
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БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице, где лечился от COVID-19, сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.Девяностолетнего патриарха Иринея госпитализировали в военную больницу Карабурма 4 ноября. У него диагностировали коронавирусную инфекцию. В конце прошлой недели стало известно, что у патриарха отмечается усиление сердечной недостаточности, но его состояние удалось стабилизировать. Накануне Сербская православная церковь сообщила, что предстоятелю стало хуже.Патриарх Сербский, в миру Мирослав Гаврилович, родился в селе Видова под городом Чачак в центральной Сербии 28 августа 1930 года. Окончил сельскую школу, затем гимназию в Чачаке и богословский факультет Белградского университета. После службы в армии стал преподавателем православной семинарии в городе Призрен в Косово и Метохии, в 1959 году принял монашеский постриг.В 1974 году его избрали викарным епископом патриарха Сербского, на следующий год — епископом Нишским. Эту кафедру он возглавлял 35 лет. В январе 2010 года, вскоре после смерти очень почитаемого в православном мире патриарха Сербского Павла, синод СПЦ избрал Иеринея патриархом.СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и не раз встречался с представителями российского руководства.
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александр вучич, белградский университет, черногория, северная македония, косово, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, патриарх сербский ириней, новости - религия и мировоззрение, сербия, в мире

Умер патриарх Сербский Ириней

09:40 20.11.2020 (обновлено: 10:32 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице, где лечился от COVID-19, сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.

"Для меня было честью, что вас знал. Такие, как вы, никогда не уходят", — такой подписью глава государства сопроводил черно-белое фото патриарха.

Девяностолетнего патриарха Иринея госпитализировали в военную больницу Карабурма 4 ноября. У него диагностировали коронавирусную инфекцию.
В конце прошлой недели стало известно, что у патриарха отмечается усиление сердечной недостаточности, но его состояние удалось стабилизировать. Накануне Сербская православная церковь сообщила, что предстоятелю стало хуже.
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Соратник духовника патриарха умер от осложнений COVID-19
Патриарх Сербский, в миру Мирослав Гаврилович, родился в селе Видова под городом Чачак в центральной Сербии 28 августа 1930 года. Окончил сельскую школу, затем гимназию в Чачаке и богословский факультет Белградского университета. После службы в армии стал преподавателем православной семинарии в городе Призрен в Косово и Метохии, в 1959 году принял монашеский постриг.
В 1974 году его избрали викарным епископом патриарха Сербского, на следующий год — епископом Нишским. Эту кафедру он возглавлял 35 лет. В январе 2010 года, вскоре после смерти очень почитаемого в православном мире патриарха Сербского Павла, синод СПЦ избрал Иеринея патриархом.
СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и не раз встречался с представителями российского руководства.
 
Религия и мировоззрениеАлександр ВучичБелградский университетЧерногорияСеверная МакедонияКосовоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияПатриарх Сербский ИринейНовости - Религия и мировоззрениеСербияВ мире
 
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