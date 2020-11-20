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Туризм
https://ria.ru/20201120/internet-1585471438.html
Названы регионы, в которых меньше всего отелей с беспроводным интернетом
Названы регионы, в которых меньше всего отелей с беспроводным интернетом
Названы регионы, в которых отели реже всего предоставляют возможность пользования Wi-Fi, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.11.2020
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туризм
туризм
гостиницы
отели
новости - туризм
самарская область
новосибирская область
краснодарский край
wi-fi
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Названы регионы, в которых отели реже всего предоставляют возможность пользования Wi-Fi, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проверили описания объектов размещения в 30 крупнейших регионах России и выяснили, что наименьшее число предложений такого вида размещения — в Иркутской области. Возможность пользоваться беспроводным интернетом предлагают там лишь в 64 процентах гостиниц.В Красноярском крае Wi-Fi встречается в 67 процентах сдаваемого в аренду жилья, а в Тюменской области — в 68 процентах.Кроме того, в список попали Самарская область (70 процентов), Белгородская и Нижегородская области (по 71 проценту), Свердловская и Волгоградская области, а также Татарстан (по 72 процента).Далее в списке расположились Новосибирская область и Краснодарский край (по 73 процента), Ленинградская и Кемеровская области (по 74 процента).
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туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, самарская область, новосибирская область, краснодарский край, wi-fi

Названы регионы, в которых меньше всего отелей с беспроводным интернетом

11:00 20.11.2020
 
© Depositphotos / racornДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / racorn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Названы регионы, в которых отели реже всего предоставляют возможность пользования Wi-Fi, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проверили описания объектов размещения в 30 крупнейших регионах России и выяснили, что наименьшее число предложений такого вида размещения — в Иркутской области. Возможность пользоваться беспроводным интернетом предлагают там лишь в 64 процентах гостиниц.
В Красноярском крае Wi-Fi встречается в 67 процентах сдаваемого в аренду жилья, а в Тюменской области — в 68 процентах.
Кроме того, в список попали Самарская область (70 процентов), Белгородская и Нижегородская области (по 71 проценту), Свердловская и Волгоградская области, а также Татарстан (по 72 процента).
Далее в списке расположились Новосибирская область и Краснодарский край (по 73 процента), Ленинградская и Кемеровская области (по 74 процента).
Валерия - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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ТуризмТуризмГостиницыОтелиНовости - ТуризмСамарская областьНовосибирская областьКраснодарский крайWi-Fi
 
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