https://ria.ru/20201120/internet-1585471438.html

Названы регионы, в которых меньше всего отелей с беспроводным интернетом

Названы регионы, в которых меньше всего отелей с беспроводным интернетом

Названы регионы, в которых отели реже всего предоставляют возможность пользования Wi-Fi, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:00

2020-11-20T11:00

2020-11-20T11:00

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Названы регионы, в которых отели реже всего предоставляют возможность пользования Wi-Fi, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проверили описания объектов размещения в 30 крупнейших регионах России и выяснили, что наименьшее число предложений такого вида размещения — в Иркутской области. Возможность пользоваться беспроводным интернетом предлагают там лишь в 64 процентах гостиниц.В Красноярском крае Wi-Fi встречается в 67 процентах сдаваемого в аренду жилья, а в Тюменской области — в 68 процентах.Кроме того, в список попали Самарская область (70 процентов), Белгородская и Нижегородская области (по 71 проценту), Свердловская и Волгоградская области, а также Татарстан (по 72 процента).Далее в списке расположились Новосибирская область и Краснодарский край (по 73 процента), Ленинградская и Кемеровская области (по 74 процента).

https://ria.ru/20201120/valeriya-1584795314.html

самарская область

новосибирская область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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