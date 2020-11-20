https://ria.ru/20201120/infarkt-1585443630.html
Назван неочевидный фактор, вызывающий инфаркт
Назван неочевидный фактор, вызывающий инфаркт
Одной из распространенных, хотя и неочевидных, причин инфаркта является наличие сахарного диабета. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T01:07
2020-11-20T01:07
2020-11-20T01:08
риа наука
инфаркты
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Одной из распространенных, хотя и неочевидных, причин инфаркта является наличие сахарного диабета. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации профилактической кардиологии.Согласно последним исследованиям, свыше 90 процентов пациентов, страдающих от сахарного диабета второго типа, подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний или инсульта в течение десяти лет с момента возникновения заболевания.К инфарктам также приводят вредные привычки и нездоровый образ жизни, отмечают кардиологи.Ранее эксперты назвали другие неочевидные признаки, предвещающие сердечный приступ. В их числе – синеватые губы, внезапное увеличение потоотделения и "тяжелое" сердцебиения.Инфаркт миокарда или сердечный приступ – одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.Основной клинический признак – интенсивная боль за грудиной. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке. Нередко заболевание имеет безболевой характер, что является типичным для страдающих от сахарного диабета.
https://ria.ru/20201030/serdtse-1582171542.html
https://ria.ru/20201019/serdtse-1580506861.html
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инфаркты, весь мир
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Одной из распространенных, хотя и неочевидных, причин инфаркта
является наличие сахарного диабета. Об этом сообщает Express
со ссылкой на данные Европейской ассоциации профилактической кардиологии.
Согласно последним исследованиям, свыше 90 процентов пациентов, страдающих от сахарного диабета второго типа, подвергаются повышенному риску сердечных заболеваний или инсульта в течение десяти лет с момента возникновения заболевания.
К инфарктам также приводят вредные привычки и нездоровый образ жизни, отмечают кардиологи.
Ранее эксперты назвали другие неочевидные признаки, предвещающие сердечный приступ. В их числе – синеватые губы, внезапное увеличение потоотделения и "тяжелое" сердцебиения.
Инфаркт миокарда или сердечный приступ – одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.
Основной клинический признак – интенсивная боль за грудиной. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке. Нередко заболевание имеет безболевой характер, что является типичным для страдающих от сахарного диабета.