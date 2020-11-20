https://ria.ru/20201120/granitsa-1585595059.html
Россия увеличит число пограничников на границе Армении и Азербайджана
Россия увеличит число пограничников на границе Армении и Азербайджана
Российские пограничники по просьбе армянской стороны развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ РФ Александр... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:06
2020-11-20T19:06
2020-11-20T23:23
ситуация в нагорном карабахе
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские пограничники по просьбе армянской стороны развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников."В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана... Азербайджанская сторона проинформирована по этому поводу, необходимое взаимодействие с партнерами организовано", - сказал Бортников в пятницу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин."Необходимые вопросы с точки зрения взаимодействия по линии спецслужб Армении и Азербайджана, а также пограничных ведомств, установлены, осуществляется постоянный обмен информацией.... Причем находимся в круглосуточном режиме обмена информацией" , - добавил Бортников.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, азербайджан, армения, в мире