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Биография Митрополита Феофана
Биография Митрополита Феофана
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Андреевич Ашурков) родился 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области в рабочей семье. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:39
2020-11-20T12:39
справки
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Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Андреевич Ашурков) родился 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области в рабочей семье. По окончании средней школы служил в рядах Советской армии.В 1969-1970 годах нес послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедеона.В 1970 году поступил во второй класс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году и был зачислен в Московскую духовную академию (МДА). В 1976 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1973 году был принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры.19 декабря 1973 года наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) был пострижен в монашество с именем Феофан.14 января 1974 года был рукоположен в сан иеродиакона, в 1976 году – в сан иеромонаха. В 1979 году был возведен в сан игумена, в 1985 году – в сан архимандрита.В 1977 году был направлен в Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где нес послушание до 1982 года. В 1982-1984 годах пребывал в братстве Троице-Сергиевой лавры.С 1984 по 1987 год – секретарь экзархата Центральной и Южной Америки.В 1987-1989 годах служил в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.В 1989-1993 годах – экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском и всей Африки.С 1993 по 1999 год – заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП).С декабря 1999 по октябрь 2000 года – представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.В октябре 2000 года постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода был назначен на Магаданскую и Синегорскую кафедру.В ноябре 2000 года получил сан епископа.В мае 2003 года был назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру.В феврале 2008 года был возведен в сан архиепископа.С октября 2010 года – ректор Владикавказского духовного училища. В марте 2011 года был назначен на Челябинскую и Златоустовскую кафедру.С июля 2012 года возглавлял Челябинскую митрополию.С июля 2012 по март 2014 года – временный управляющий Троицкой епархией.1 августа 2012 года был возведен в сан митрополита.В мае 2014 года был назначен главой Симбирской митрополии.В июле 2015 года возглавил Татарстанскую митрополию.В апреле 2019 года ему было поручено временное управление Чистопольской епархией.20 ноября 2020 года стало известно, что митрополит Феофан скончался от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19.Митрополит Феофан был ректором Казанской православной духовной семинарии, возглавлял кафедру исламоведения.Митрополит Феофан имел множество церковных наград, среди которых: орден святого Иннокентия Московского II степени (2006), орден преподобного Серафима Саровского II степени (2012), медаль апостола Петра I степени (2017), орден "Енбек Үшiн" ("За труды", 2019), награды Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской православных церквей. Был награжден также светскими наградами: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997), орденом Дружбы (2000), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), орденом за заслуги перед Отечеством" III степени (2017), медалью Следственного комитета РФ "За содействие" (2020) и т.д.В сентябре 2004 года участвовал в операции в освобождении заложников из школы в столице Северной Осетии – Алании. По телевидению обращался к террористам с просьбой отпустить детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки

Биография Митрополита Феофана

12:39 20.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМитрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Андреевич Ашурков) родился 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области в рабочей семье.
По окончании средней школы служил в рядах Советской армии.
В 1969-1970 годах нес послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедеона.
В 1970 году поступил во второй класс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году и был зачислен в Московскую духовную академию (МДА).
В 1976 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
В 1973 году был принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры.
19 декабря 1973 года наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) был пострижен в монашество с именем Феофан.
14 января 1974 года был рукоположен в сан иеродиакона, в 1976 году – в сан иеромонаха. В 1979 году был возведен в сан игумена, в 1985 году – в сан архимандрита.
В 1977 году был направлен в Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где нес послушание до 1982 года.
В 1982-1984 годах пребывал в братстве Троице-Сергиевой лавры.
С 1984 по 1987 год – секретарь экзархата Центральной и Южной Америки.
В 1987-1989 годах служил в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.
В 1989-1993 годах – экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском и всей Африки.
С 1993 по 1999 год – заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП).
С декабря 1999 по октябрь 2000 года – представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.
В октябре 2000 года постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода был назначен на Магаданскую и Синегорскую кафедру.
В ноябре 2000 года получил сан епископа.
В мае 2003 года был назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру.
В феврале 2008 года был возведен в сан архиепископа.
С октября 2010 года – ректор Владикавказского духовного училища.
В марте 2011 года был назначен на Челябинскую и Златоустовскую кафедру.
С июля 2012 года возглавлял Челябинскую митрополию.
С июля 2012 по март 2014 года – временный управляющий Троицкой епархией.
1 августа 2012 года был возведен в сан митрополита.
В мае 2014 года был назначен главой Симбирской митрополии.
В июле 2015 года возглавил Татарстанскую митрополию.
В апреле 2019 года ему было поручено временное управление Чистопольской епархией.
20 ноября 2020 года стало известно, что митрополит Феофан скончался от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19.
Митрополит Феофан был ректором Казанской православной духовной семинарии, возглавлял кафедру исламоведения.
Митрополит Феофан имел множество церковных наград, среди которых: орден святого Иннокентия Московского II степени (2006), орден преподобного Серафима Саровского II степени (2012), медаль апостола Петра I степени (2017), орден "Енбек Үшiн" ("За труды", 2019), награды Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской православных церквей.
Был награжден также светскими наградами: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997), орденом Дружбы (2000), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), орденом за заслуги перед Отечеством" III степени (2017), медалью Следственного комитета РФ "За содействие" (2020) и т.д.
В сентябре 2004 года участвовал в операции в освобождении заложников из школы в столице Северной Осетии – Алании. По телевидению обращался к террористам с просьбой отпустить детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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