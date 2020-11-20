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Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости в митрополии. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:10
2020-11-20T11:52
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КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости в митрополии.На сайте Татарстанской митрополии уточняется, что митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией."Президент Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита", — сказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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религия, новости - религия и мировоззрение, общество

Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

10:10 20.11.2020 (обновлено: 11:52 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМитрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости в митрополии.

"Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался 20 ноября", — сказал собеседник агентства.

На сайте Татарстанской митрополии уточняется, что митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Президент Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита", — сказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
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