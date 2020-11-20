https://ria.ru/20201120/feofan-1585463214.html

Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости в митрополии. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:10

2020-11-20T10:10

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КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни, сообщили РИА Новости в митрополии.На сайте Татарстанской митрополии уточняется, что митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией."Президент Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита", — сказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

https://ria.ru/20201120/iriney-1585458978.html

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