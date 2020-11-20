https://ria.ru/20201120/durov-1585531591.html

Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования нового iPhone 12 Pro. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:02

2020-11-20T15:02

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apple iphone

apple

павел дуров

стив джобс

технологии

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МОСКВА, 20 ноя— РИА Новости. Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования нового iPhone 12 Pro.Новый гаджет, по словам Дурова, выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, выпущенный еще в 2012 году.Кроме того, он раскритиковал "челку" и широкие рамки смартфона. Из-за этого, как считает Дуров, соотношение экрана к корпусу "низкое", а сам гаджет выглядит устаревшим.После смерти Стива Джобса Apple, как предположил Дуров, использует репутацию и технологии, созданные еще до его кончины. При этом компания не добавляет инновации. Это все, как он считает, приведет к падению спроса на продукцию компании в мире."Неудивительно, что продажи iPhone упали на 21% ранее в этом году. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет ничтожной", — подытожил Дуров.Компания Apple представила новое поколение iPhone 13 октября: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Согласно данным сайта компании, в России Phone 12 mini можно приобрести от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей — это зависит от объема памяти, а стоимость iPhone 12 Pro Max начинается от 109,99 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201117/apple-1584948138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), apple iphone, apple, павел дуров, стив джобс, технологии