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Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro
Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro
Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования нового iPhone 12 Pro. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:02
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telegram (приложение)
apple iphone
apple
павел дуров
стив джобс
технологии
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МОСКВА, 20 ноя— РИА Новости. Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования нового iPhone 12 Pro.Новый гаджет, по словам Дурова, выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, выпущенный еще в 2012 году.Кроме того, он раскритиковал "челку" и широкие рамки смартфона. Из-за этого, как считает Дуров, соотношение экрана к корпусу "низкое", а сам гаджет выглядит устаревшим.После смерти Стива Джобса Apple, как предположил Дуров, использует репутацию и технологии, созданные еще до его кончины. При этом компания не добавляет инновации. Это все, как он считает, приведет к падению спроса на продукцию компании в мире."Неудивительно, что продажи iPhone упали на 21% ранее в этом году. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет ничтожной", — подытожил Дуров.Компания Apple представила новое поколение iPhone 13 октября: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Согласно данным сайта компании, в России Phone 12 mini можно приобрести от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей — это зависит от объема памяти, а стоимость iPhone 12 Pro Max начинается от 109,99 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201117/apple-1584948138.html
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telegram (приложение), apple iphone, apple, павел дуров, стив джобс, технологии

Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

15:02 20.11.2020
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя— РИА Новости. Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования нового iPhone 12 Pro.
Новый гаджет, по словам Дурова, выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, выпущенный еще в 2012 году.
"Только тут еще и уродливый набор камер, которые выпирают на трех разных высотах", — написал основатель мессенджера Telegram.
Кроме того, он раскритиковал "челку" и широкие рамки смартфона. Из-за этого, как считает Дуров, соотношение экрана к корпусу "низкое", а сам гаджет выглядит устаревшим.
После смерти Стива Джобса Apple, как предположил Дуров, использует репутацию и технологии, созданные еще до его кончины. При этом компания не добавляет инновации. Это все, как он считает, приведет к падению спроса на продукцию компании в мире.
"Неудивительно, что продажи iPhone упали на 21% ранее в этом году. Если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет ничтожной", — подытожил Дуров.
Компания Apple представила новое поколение iPhone 13 октября: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Согласно данным сайта компании, в России Phone 12 mini можно приобрести от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей — это зависит от объема памяти, а стоимость iPhone 12 Pro Max начинается от 109,99 тысячи рублей.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Telegram (приложение)Apple iPhoneAppleПавел ДуровСтив ДжобсТехнологии
 
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