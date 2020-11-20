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https://ria.ru/20201120/dagestan-1585503562.html
В ЮНЕСКО рассказали об истории крепости Нарын-Кала в Дагестане
В ЮНЕСКО рассказали об истории крепости Нарын-Кала в Дагестане
Крестово-купольное сооружение на территории дербентской крепости Нарын-Кала было христианским объектом, а не водохранилищем, заявил ответственный секретарь... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:10
2020-11-20T13:10
культура
нарын-кала
херсонес
юнеско
дербент
общество
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя – РИА Новости. Крестово-купольное сооружение на территории дербентской крепости Нарын-Кала было христианским объектом, а не водохранилищем, заявил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."Крестово-купольное сооружение является ранним христианским строением III-V века нашей эры. Сейчас научные сотрудники, археологи будут выяснять его предназначение — был ли это храм или был мартириум. Мартириум – это культовое сооружение, построенное над местом гибели или захоронения мученика, а также на месте, связанном с библейской историей", – сказал он на конференции в Дербенте, говоря о предварительных итогах исследований.По его словам, сомнений в том, что это было христианское сооружение, а не водохранилище, нет.Руководитель геофизической группы Geor.ru Дмитрий Шишков рассказал, что сканирование помещения под землей с помощью георадара показало наличие пустот под полом."Скорее всего, в выявленных полостях под полом этого мартирия скрываются захоронения", – добавил ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Виктор Мыц.Он добавил, что во времена постройки здания, возможно, мартирии могли возводить над могилой."Если взять историю, тот же хорошо исследованный Херсонес – сначала была гробница святого, к которой приходили на поклонение, потом ставилась небольшая часовенка, а только третьим этапом – большой мартирий", – рассказал археолог.
https://ria.ru/20201117/pamyatnik-1584954444.html
https://ria.ru/20201027/kazan-1581708539.html
нарын-кала
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нарын-кала, херсонес, юнеско, дербент, общество

В ЮНЕСКО рассказали об истории крепости Нарын-Кала в Дагестане

13:10 20.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовКрепость Нарын-кала в Дербенте
Крепость Нарын-кала в Дербенте - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МАХАЧКАЛА, 20 ноя – РИА Новости. Крестово-купольное сооружение на территории дербентской крепости Нарын-Кала было христианским объектом, а не водохранилищем, заявил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"Крестово-купольное сооружение является ранним христианским строением III-V века нашей эры. Сейчас научные сотрудники, археологи будут выяснять его предназначение — был ли это храм или был мартириум. Мартириум – это культовое сооружение, построенное над местом гибели или захоронения мученика, а также на месте, связанном с библейской историей", – сказал он на конференции в Дербенте, говоря о предварительных итогах исследований.
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По его словам, сомнений в том, что это было христианское сооружение, а не водохранилище, нет.
Руководитель геофизической группы Geor.ru Дмитрий Шишков рассказал, что сканирование помещения под землей с помощью георадара показало наличие пустот под полом.
"Скорее всего, в выявленных полостях под полом этого мартирия скрываются захоронения", – добавил ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Виктор Мыц.
Он добавил, что во времена постройки здания, возможно, мартирии могли возводить над могилой.
"Если взять историю, тот же хорошо исследованный Херсонес – сначала была гробница святого, к которой приходили на поклонение, потом ставилась небольшая часовенка, а только третьим этапом – большой мартирий", – рассказал археолог.
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КультураНарын-КалаХерсонесЮНЕСКОДербентОбщество
 
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