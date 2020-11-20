https://ria.ru/20201120/dagestan-1585503562.html

В ЮНЕСКО рассказали об истории крепости Нарын-Кала в Дагестане

В ЮНЕСКО рассказали об истории крепости Нарын-Кала в Дагестане

Крестово-купольное сооружение на территории дербентской крепости Нарын-Кала было христианским объектом, а не водохранилищем, заявил ответственный секретарь... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:10

2020-11-20T13:10

2020-11-20T13:10

культура

нарын-кала

херсонес

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МАХАЧКАЛА, 20 ноя – РИА Новости. Крестово-купольное сооружение на территории дербентской крепости Нарын-Кала было христианским объектом, а не водохранилищем, заявил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."Крестово-купольное сооружение является ранним христианским строением III-V века нашей эры. Сейчас научные сотрудники, археологи будут выяснять его предназначение — был ли это храм или был мартириум. Мартириум – это культовое сооружение, построенное над местом гибели или захоронения мученика, а также на месте, связанном с библейской историей", – сказал он на конференции в Дербенте, говоря о предварительных итогах исследований.По его словам, сомнений в том, что это было христианское сооружение, а не водохранилище, нет.Руководитель геофизической группы Geor.ru Дмитрий Шишков рассказал, что сканирование помещения под землей с помощью георадара показало наличие пустот под полом."Скорее всего, в выявленных полостях под полом этого мартирия скрываются захоронения", – добавил ведущий научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Виктор Мыц.Он добавил, что во времена постройки здания, возможно, мартирии могли возводить над могилой."Если взять историю, тот же хорошо исследованный Херсонес – сначала была гробница святого, к которой приходили на поклонение, потом ставилась небольшая часовенка, а только третьим этапом – большой мартирий", – рассказал археолог.

https://ria.ru/20201117/pamyatnik-1584954444.html

https://ria.ru/20201027/kazan-1581708539.html

нарын-кала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарын-кала, херсонес, юнеско, дербент, общество