https://ria.ru/20201120/bioekonomika-1585197488.html

Россиян научат экономить природные ресурсы

Россиян научат экономить природные ресурсы

Экономить природные ресурсы ради сохранения планеты и использовать альтернативные источники энергии в промышленности поможет знание биоэкономики. Так считают... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:00

2020-11-20T08:00

2020-11-20T10:44

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экономить природные ресурсы ради сохранения планеты и использовать альтернативные источники энергии в промышленности поможет знание биоэкономики. Так считают специалисты из Санкт-Петербурга, где на базе Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) открыли Российско-финляндский центр компетенций в сфере биоэкономики.Биоэкономике, то есть экономике, основанной на применении возобновляемых источников энергии в производстве, здесь будут обучать агропромышленников, а молодежи расскажут о бережном отношении к природным ресурсам. Специалист Центра энергоэффективности Ленинградской области Лариса Смирнова, в свою очередь, отметила перспективность этого экологического направления в России и подчеркнула важность сотрудничества российских специалистов с одним из лидеров по изучению и применению биоэкономики — Финляндией."В рамках совместного проекта финские партнеры делятся собственным опытом, предоставляют методические разработки и помогают выстроить концепцию развития биоэкономики на российской площадке", — поделилась специалист.Пока международный учебный центр будет обучать слушателей по двум направлениям биоэкономики: биоэнергетика и биотопливо. Специалисты агропромышленных предприятий, в первую очередь энергетики, узнают о возобновляемых источниках энергии и научатся их применять в сельском хозяйстве.Для этого на площадке центра представлено всевозможное современное оборудование энергоэффективного производства: различные модификации солнечных панелей и водонагревательных приборов, энергосберегающие лампы, тепловые насосы, биогазовая установка, мини-котельные, ветроустановка. Кроме того, центр познакомит специалистов с разными видами биотоплива и природными материалами для строительства биопозитивных домов.По словам директора ИАЭП, в центре будут исследовать возможность применения солнечных батарей, гелиоводонагревателей и ветроустановок не только в агропромышленном комплексе, но в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Для этого планируется повышать квалификацию и специалистов ЖКХ — их обучат энергосбережению в обслуживании домов.Но центр будет принимать слушателей не только профильных специалистов. Из первых 130 выпускников в мае следующего года 40 человек составят школьники Ленинградской области. На однодневных экскурсиях ученикам пятых — восьмых классов расскажут о возобновляемых источниках энергии, научат экономить природные ресурсы и объяснят, какой вклад в их сохранение они могут внести самостоятельно."Основная цель обучения школьников — это задел на будущее. Донести до них возможности возобновляемых источников энергии, как и где их можно применять. Где можно экономить на топливе и электроэнергии. Какую экономию, например, приносит замена ламп накаливания или люминесцентных ламп на светодиодные и при этом как изменяется восприятие глазами освещения в комнате", — рассказал Алексей Трифанов, выразив надежду, что благодаря обучению юных жителей региона количество энергоэффективных установок в Ленинградской области в будущем вырастет в разы.По мнению специалиста Ларисы Смирновой, такие образовательные программы помогут сформировать не только полезные привычки по энергосбережению среди населения, но и дадут возможность каждому задуматься над тем, как сохранить планету и не наносить ущерб экологии. Например, получив в очередной раз квитанцию за пользование теплом и водой, человек уже сможет самостоятельно снизить свой расход благодаря полученным в этой области знаниям.

https://ria.ru/20170331/1491212053.html

https://ria.ru/20200612/1572821843.html

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хорошие новости, жкх, ленинградская область, финляндия, санкт-петербург