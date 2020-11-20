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https://ria.ru/20201120/bioekonomika-1585197488.html
Россиян научат экономить природные ресурсы
Россиян научат экономить природные ресурсы
Экономить природные ресурсы ради сохранения планеты и использовать альтернативные источники энергии в промышленности поможет знание биоэкономики. Так считают... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:00
2020-11-20T10:44
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экономить природные ресурсы ради сохранения планеты и использовать альтернативные источники энергии в промышленности поможет знание биоэкономики. Так считают специалисты из Санкт-Петербурга, где на базе Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) открыли Российско-финляндский центр компетенций в сфере биоэкономики.Биоэкономике, то есть экономике, основанной на применении возобновляемых источников энергии в производстве, здесь будут обучать агропромышленников, а молодежи расскажут о бережном отношении к природным ресурсам. Специалист Центра энергоэффективности Ленинградской области Лариса Смирнова, в свою очередь, отметила перспективность этого экологического направления в России и подчеркнула важность сотрудничества российских специалистов с одним из лидеров по изучению и применению биоэкономики — Финляндией."В рамках совместного проекта финские партнеры делятся собственным опытом, предоставляют методические разработки и помогают выстроить концепцию развития биоэкономики на российской площадке", — поделилась специалист.Пока международный учебный центр будет обучать слушателей по двум направлениям биоэкономики: биоэнергетика и биотопливо. Специалисты агропромышленных предприятий, в первую очередь энергетики, узнают о возобновляемых источниках энергии и научатся их применять в сельском хозяйстве.Для этого на площадке центра представлено всевозможное современное оборудование энергоэффективного производства: различные модификации солнечных панелей и водонагревательных приборов, энергосберегающие лампы, тепловые насосы, биогазовая установка, мини-котельные, ветроустановка. Кроме того, центр познакомит специалистов с разными видами биотоплива и природными материалами для строительства биопозитивных домов.По словам директора ИАЭП, в центре будут исследовать возможность применения солнечных батарей, гелиоводонагревателей и ветроустановок не только в агропромышленном комплексе, но в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Для этого планируется повышать квалификацию и специалистов ЖКХ — их обучат энергосбережению в обслуживании домов.Но центр будет принимать слушателей не только профильных специалистов. Из первых 130 выпускников в мае следующего года 40 человек составят школьники Ленинградской области. На однодневных экскурсиях ученикам пятых — восьмых классов расскажут о возобновляемых источниках энергии, научат экономить природные ресурсы и объяснят, какой вклад в их сохранение они могут внести самостоятельно."Основная цель обучения школьников — это задел на будущее. Донести до них возможности возобновляемых источников энергии, как и где их можно применять. Где можно экономить на топливе и электроэнергии. Какую экономию, например, приносит замена ламп накаливания или люминесцентных ламп на светодиодные и при этом как изменяется восприятие глазами освещения в комнате", — рассказал Алексей Трифанов, выразив надежду, что благодаря обучению юных жителей региона количество энергоэффективных установок в Ленинградской области в будущем вырастет в разы.По мнению специалиста Ларисы Смирновой, такие образовательные программы помогут сформировать не только полезные привычки по энергосбережению среди населения, но и дадут возможность каждому задуматься над тем, как сохранить планету и не наносить ущерб экологии. Например, получив в очередной раз квитанцию за пользование теплом и водой, человек уже сможет самостоятельно снизить свой расход благодаря полученным в этой области знаниям.
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хорошие новости, жкх, ленинградская область, финляндия, санкт-петербург

Россиян научат экономить природные ресурсы

08:00 20.11.2020 (обновлено: 10:44 20.11.2020)
 
© ИАЭПСпециалист демонстрирует VR-игру для детей, где в школьном классе нужно найти возможности для энергосбережения, например, закрыть окно, кран или сменить лампочку накаливания на светодиодную
Специалист демонстрирует VR-игру для детей, где в школьном классе нужно найти возможности для энергосбережения, например, закрыть окно, кран или сменить лампочку накаливания на светодиодную - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© ИАЭП
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экономить природные ресурсы ради сохранения планеты и использовать альтернативные источники энергии в промышленности поможет знание биоэкономики. Так считают специалисты из Санкт-Петербурга, где на базе Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) открыли Российско-финляндский центр компетенций в сфере биоэкономики.
Биоэкономике, то есть экономике, основанной на применении возобновляемых источников энергии в производстве, здесь будут обучать агропромышленников, а молодежи расскажут о бережном отношении к природным ресурсам.

"Мы все сейчас стремимся к чему-то "био". Биоэкономика учит нас использовать то, что пока мы в России не используем в необходимом объеме. В первую очередь я имею в виду возобновляемые источники энергии. Мы говорим о безумном количестве отходов производства и жизнедеятельности человека и при этом не используем их как вторичные ресурсы. Мы к этому придем, наверное, как и в Европе, не сразу. Но другого пути нет", — прокомментировал необходимость создания центра директор ИАЭП Алексей Трифанов.

Специалист Центра энергоэффективности Ленинградской области Лариса Смирнова, в свою очередь, отметила перспективность этого экологического направления в России и подчеркнула важность сотрудничества российских специалистов с одним из лидеров по изучению и применению биоэкономики — Финляндией.
"В рамках совместного проекта финские партнеры делятся собственным опытом, предоставляют методические разработки и помогают выстроить концепцию развития биоэкономики на российской площадке", — поделилась специалист.
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Пока международный учебный центр будет обучать слушателей по двум направлениям биоэкономики: биоэнергетика и биотопливо. Специалисты агропромышленных предприятий, в первую очередь энергетики, узнают о возобновляемых источниках энергии и научатся их применять в сельском хозяйстве.
Для этого на площадке центра представлено всевозможное современное оборудование энергоэффективного производства: различные модификации солнечных панелей и водонагревательных приборов, энергосберегающие лампы, тепловые насосы, биогазовая установка, мини-котельные, ветроустановка. Кроме того, центр познакомит специалистов с разными видами биотоплива и природными материалами для строительства биопозитивных домов.
© ИАЭПЦентр компетенций в сфере биоэкономики располагает тремя классами для проведения практических занятий с современным оборудованием энергоэффективного производства
Центр компетенций в сфере биоэкономики располагает тремя классами для проведения практических занятий с современным оборудованием энергоэффективного производства
1 из 5
Центр компетенций в сфере биоэкономики располагает тремя классами для проведения практических занятий с современным оборудованием энергоэффективного производства
© ИАЭП
© ИАЭПДемонстрационные приборы центра сопровождают плакаты с их конструкцией и принципом действия
Демонстрационные приборы центра сопровождают плакаты с их конструкцией и принципом действия
2 из 5
Демонстрационные приборы центра сопровождают плакаты с их конструкцией и принципом действия
© ИАЭП
© ИАЭППредставленные на площадке центра гелиоводонагреватель и ветроустановка
Представленные на площадке центра гелиоводонагреватель и ветроустановка
3 из 5
Представленные на площадке центра гелиоводонагреватель и ветроустановка
© ИАЭП
© ИАЭПНа исследовательской площадке центра будут размещены солнечная электростанция, гелиоводонагреватель и ветроустановка для освещения территории, обогрева воды для кафе и лаборатории
На исследовательской площадке центра будут размещены солнечная электростанция, гелиоводонагреватель и ветроустановка для освещения территории, обогрева воды для кафе и лаборатории
4 из 5
На исследовательской площадке центра будут размещены солнечная электростанция, гелиоводонагреватель и ветроустановка для освещения территории, обогрева воды для кафе и лаборатории
© ИАЭП
© ИАЭПЦентр познакомит слушателей с разными видами биотоплива
Центр познакомит слушателей с разными видами биотоплива
5 из 5
Центр познакомит слушателей с разными видами биотоплива
© ИАЭП
1 из 5
Центр компетенций в сфере биоэкономики располагает тремя классами для проведения практических занятий с современным оборудованием энергоэффективного производства
© ИАЭП
2 из 5
Демонстрационные приборы центра сопровождают плакаты с их конструкцией и принципом действия
© ИАЭП
3 из 5
Представленные на площадке центра гелиоводонагреватель и ветроустановка
© ИАЭП
4 из 5
На исследовательской площадке центра будут размещены солнечная электростанция, гелиоводонагреватель и ветроустановка для освещения территории, обогрева воды для кафе и лаборатории
© ИАЭП
5 из 5
Центр познакомит слушателей с разными видами биотоплива
© ИАЭП
По словам директора ИАЭП, в центре будут исследовать возможность применения солнечных батарей, гелиоводонагревателей и ветроустановок не только в агропромышленном комплексе, но в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Для этого планируется повышать квалификацию и специалистов ЖКХ — их обучат энергосбережению в обслуживании домов.
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Но центр будет принимать слушателей не только профильных специалистов. Из первых 130 выпускников в мае следующего года 40 человек составят школьники Ленинградской области. На однодневных экскурсиях ученикам пятых — восьмых классов расскажут о возобновляемых источниках энергии, научат экономить природные ресурсы и объяснят, какой вклад в их сохранение они могут внести самостоятельно.
"Основная цель обучения школьников — это задел на будущее. Донести до них возможности возобновляемых источников энергии, как и где их можно применять. Где можно экономить на топливе и электроэнергии. Какую экономию, например, приносит замена ламп накаливания или люминесцентных ламп на светодиодные и при этом как изменяется восприятие глазами освещения в комнате", — рассказал Алексей Трифанов, выразив надежду, что благодаря обучению юных жителей региона количество энергоэффективных установок в Ленинградской области в будущем вырастет в разы.
По мнению специалиста Ларисы Смирновой, такие образовательные программы помогут сформировать не только полезные привычки по энергосбережению среди населения, но и дадут возможность каждому задуматься над тем, как сохранить планету и не наносить ущерб экологии. Например, получив в очередной раз квитанцию за пользование теплом и водой, человек уже сможет самостоятельно снизить свой расход благодаря полученным в этой области знаниям.
 
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