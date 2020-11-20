https://ria.ru/20201120/bastrykin-1585504468.html

Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи в Великой Отечественной войне

Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи в Великой Отечественной войне

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:14

2020-11-20T13:14

2020-11-20T16:08

музей победы

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:110:1280:830_1400x0_80_0_0_9919e368b4665bd4fb002713422e8dff.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи во время Великой Отечественной войны.Он пояснил, что фашисты расстреляли деда только за то, что он был отцом краснофлотца, который защищал свою родину. "И таких дедов-казаков собрали несколько десятков", - добавил Бастрыкин.Партнер международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.

https://ria.ru/20201120/pamyat-1585492651.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество