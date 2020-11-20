https://ria.ru/20201120/bastrykin-1585504468.html
Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи в Великой Отечественной войне
Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи в Великой Отечественной войне
Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:14
2020-11-20T13:14
2020-11-20T16:08
музей победы
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о потерях своей семьи во время Великой Отечественной войны.Он пояснил, что фашисты расстреляли деда только за то, что он был отцом краснофлотца, который защищал свою родину. "И таких дедов-казаков собрали несколько десятков", - добавил Бастрыкин.Партнер международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
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музей победы, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
рассказал о потерях своей семьи во время Великой Отечественной войны.
"Мы все знаем, что нет такой советской семьи, которая бы не потеряла члена семьи... Лично я потерял четырёх своих дядей: двое псковичей, защищавших Ленинград, и двое с Кубани - они воевали и погибли в Польше... Моего деда... балтийского моряка... кубанского казака в 1942 году фашисты расстреляли", - сказал он на международном форуме "Уроки Нюрнберга", который открылся в пятницу в Музее Победы.
Он пояснил, что фашисты расстреляли деда только за то, что он был отцом краснофлотца, который защищал свою родину. "И таких дедов-казаков собрали несколько десятков", - добавил Бастрыкин.
Партнер международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media
стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.