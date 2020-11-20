В Армении начались задержания на акции протеста
14:11 20.11.2020 (обновлено: 14:44 20.11.2020)
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задерживает в Ереване участников акции протеста, которые собрались перед зданием парламента Армении и требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались недалеко от здания парламента и администрации президента. Часть проспекта Маршала Баграмяна перекрыта остановившимися автомобилями. Власти пригнали эвакуатор.
В Ереване перекрыты и ряд других центральных улиц. Полиция приступила к задержаниям участников акции протеста.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.