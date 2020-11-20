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В Армении начались задержания на акции протеста
В Армении начались задержания на акции протеста
Полиция задерживает в Ереване участников акции протеста, которые собрались перед зданием парламента Армении и требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:11
2020-11-20T14:44
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задерживает в Ереване участников акции протеста, которые собрались перед зданием парламента Армении и требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие собрались недалеко от здания парламента и администрации президента. Часть проспекта Маршала Баграмяна перекрыта остановившимися автомобилями. Власти пригнали эвакуатор.В Ереване перекрыты и ряд других центральных улиц. Полиция приступила к задержаниям участников акции протеста.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html
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ереван, армения, в мире

В Армении начались задержания на акции протеста

14:11 20.11.2020 (обновлено: 14:44 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задерживает в Ереване участников акции протеста, которые собрались перед зданием парламента Армении и требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались недалеко от здания парламента и администрации президента. Часть проспекта Маршала Баграмяна перекрыта остановившимися автомобилями. Власти пригнали эвакуатор.
В Ереване перекрыты и ряд других центральных улиц. Полиция приступила к задержаниям участников акции протеста.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Пашинян ответил на обвинения в многочисленных ошибках в Карабахе
 
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