https://ria.ru/20201120/armeniya-1585516239.html

В Армении начались задержания на акции протеста

В Армении начались задержания на акции протеста

Полиция задерживает в Ереване участников акции протеста, которые собрались перед зданием парламента Армении и требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:11

2020-11-20T14:11

2020-11-20T14:44

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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задерживает в Ереване участников акции протеста, которые собрались перед зданием парламента Армении и требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие собрались недалеко от здания парламента и администрации президента. Часть проспекта Маршала Баграмяна перекрыта остановившимися автомобилями. Власти пригнали эвакуатор.В Ереване перекрыты и ряд других центральных улиц. Полиция приступила к задержаниям участников акции протеста.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html

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