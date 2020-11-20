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Ленинградская область
Ленинградская область
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Объем ВП АПК Ленобласти в 2020 году превысил показатели 2019 года
Объем ВП АПК Ленобласти в 2020 году превысил показатели 2019 года
Объем валовой продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области составил 260 миллиардов рублей, что на 11 миллиардов рублей больше показателей... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:17
2020-11-20T10:17
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Объем валовой продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области составил 260 миллиардов рублей, что на 11 миллиардов рублей больше показателей прошлого года, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Год был ударнымПо его словам, несмотря на то, что весна 2020 года принесла свои сюрпризы — май был для АПК достаточно прохладным, из-за чего у аграриев были опасения за урожай. Однако Ленинградская область поставила очередные рекорды. По итогам года в регионе были собраны 158,2 тысячи тонн зерновых культур (+12,6 тысячи тонн к показателям 2019 года). Урожайность зерновых составила порядка 40 центнеров с гектара."Наши аграрии понимают, что данные 2020 года нужно повышать и в следующем году", - сказал Малащенко. Он добавил, что за этот год в Ленобласти удалось собрать до 205 тысяч тонн картофеля (+0,2 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом), 150 тысяч тонн овощей (+5,4 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом) и 60 тысяч тонн овощей защищенного грунта (+4,9 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом). Также в Ленобласти собрали 5,5 тысячи тонн грибов, что в три раза больше, чем в прошлом году. А также спустя три года с момента посадки полноценный урожай — 156 тонн (в 2,5 раза больше, чем в 2019 году) ягод: клубники, малины, черной смородины. И заготовить 418 тысяч тонн кормов (111% к плану) отметил Малащенко."Если еще три года назад, когда мы говорили, что у нас будут яблоки и ягоды — люди к этому скептически относились. На сегодняшний день засажены 350 гектаров плодово-ягодных деревьев. В этом году были собраны первые сто тонн клубники, около 20 тонн черной смородины. Кроме того, мы подписали соглашение по увеличению высадки плодово-ягодных деревьев. Планируется, что к 2023 году площадь посевов составит 700 гектаров. Это позволит многократно увеличить производство ягод", — сообщил чиновник. Производство не отстает Что касается производства, то по предварительным данным в 2020 году в Ленинградской области произведено 650 тысяч тонн молока (+12,7 тысячи тонн к показателям 2019 года), а надой на одну фуражную корову составил 9100 кг (+500 кг к показателям 2019 года). Также заготовлено 378,1 тысячи тонн мяса (+1,7 тысячи тонн к показателям 2019 года), мясных продуктов – 290,5 тысячи тон (100% к 2019 году), творога – 2,5 тысячи тонн (125,6%), сыров – 680 тонн (123,4%) и яиц – 3,2 миллиарда штук (+120 миллионов штук к показателям 2019 года), сообщил Малащенко."Ленинградская область занимает первое место по производству яйца. В этом году мы достигли показателя 3,2 миллиарда единиц. Этого удалось достичь за счет увеличения объема производства", — пояснил чиновник. По его словам, положительная динамика отмечается и в сфере рыболовства. К концу текущего года объем вылова рыбы составит 22,6 тысячи тонн (+0,1 тысяча тонн к показателям 2019 года). Выращено рыбоводной продукции – 12 тысяч тонн (1,2 тысячи тонн к показателям 2019 года), выпуск пищевой рыбной продукции – 61,2 тысячи тонн (+1,7 тысячи тонн к показателям 2019 года). АПК – в лидерахТаким образом, объем товаров пищевой промышленности составит 143,5 миллиарда рублей, индекс производства пищевых продуктов – 103,3%, объем экспорта продукции АПК – 330 миллионов долларов США, что больше на 15 миллионов долларов к показателям прошлого года.По словам руководителя аграрного ведомства области, регион производит 38% от всей продукции СЗФО и 2% продукции России. "Сегодня есть цифры, которыми мы гордимся. Мы работали не только достаточно хорошо, но и слаженно", — резюмировал Олег Малащенко.Поддержка АПККроме того, несмотря на значительные траты, связанные с коронавирусом, власти Ленобласти выделили гранты, которые получили 48 начинающих фермеров, а также участники Агростартапа, семейных ферм и участники областного проекта "Ленинградский гектар". Общий объем средств грантовой поддержки составил 192,6 миллиона рублей."По итогам года общий объем поддержки малых форм 550 миллионов. В общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства на долю фермеров приходится 3,7% продукции", — отметил Малащенко.Он добавил, что в 2020 году мероприятия по комплексному развитию сельских территорий реализуется на 111 объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта.По итогам года будет введено в строй 3,5 тысячи квадратных метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. Выполнен капитальный ремонт 14 домов культуры, просторного 28,5 километра сельских дорог, 54,1 километра сети газоснабжения, завершено строительство ФАПа в деревне Овсище Сланцевского района, физкультурно-оздоровительных комплексов в деревне Будогощь Киришского района и Плодовое Приозерского района, системы водоснабжения в посёлке Бегуницы Волосовского района, а также реализовано 29 проектов по благоустройству сельских территорий.
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экономика

Объем ВП АПК Ленобласти в 2020 году превысил показатели 2019 года

10:17 20.11.2020
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Объем валовой продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области составил 260 миллиардов рублей, что на 11 миллиардов рублей больше показателей прошлого года, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Год был ударным

По его словам, несмотря на то, что весна 2020 года принесла свои сюрпризы — май был для АПК достаточно прохладным, из-за чего у аграриев были опасения за урожай. Однако Ленинградская область поставила очередные рекорды. По итогам года в регионе были собраны 158,2 тысячи тонн зерновых культур (+12,6 тысячи тонн к показателям 2019 года). Урожайность зерновых составила порядка 40 центнеров с гектара.
"Наши аграрии понимают, что данные 2020 года нужно повышать и в следующем году", - сказал Малащенко.
Он добавил, что за этот год в Ленобласти удалось собрать до 205 тысяч тонн картофеля (+0,2 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом), 150 тысяч тонн овощей (+5,4 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом) и 60 тысяч тонн овощей защищенного грунта (+4,9 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом). Также в Ленобласти собрали 5,5 тысячи тонн грибов, что в три раза больше, чем в прошлом году. А также спустя три года с момента посадки полноценный урожай — 156 тонн (в 2,5 раза больше, чем в 2019 году) ягод: клубники, малины, черной смородины. И заготовить 418 тысяч тонн кормов (111% к плану) отметил Малащенко.
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В Ленобласти к 2023 году намерены увеличить производство яиц
"Если еще три года назад, когда мы говорили, что у нас будут яблоки и ягоды — люди к этому скептически относились. На сегодняшний день засажены 350 гектаров плодово-ягодных деревьев. В этом году были собраны первые сто тонн клубники, около 20 тонн черной смородины.
Кроме того, мы подписали соглашение по увеличению высадки плодово-ягодных деревьев. Планируется, что к 2023 году площадь посевов составит 700 гектаров. Это позволит многократно увеличить производство ягод", — сообщил чиновник.

Производство не отстает

Что касается производства, то по предварительным данным в 2020 году в Ленинградской области произведено 650 тысяч тонн молока (+12,7 тысячи тонн к показателям 2019 года), а надой на одну фуражную корову составил 9100 кг (+500 кг к показателям 2019 года). Также заготовлено 378,1 тысячи тонн мяса (+1,7 тысячи тонн к показателям 2019 года), мясных продуктов – 290,5 тысячи тон (100% к 2019 году), творога – 2,5 тысячи тонн (125,6%), сыров – 680 тонн (123,4%) и яиц – 3,2 миллиарда штук (+120 миллионов штук к показателям 2019 года), сообщил Малащенко.
"Ленинградская область занимает первое место по производству яйца. В этом году мы достигли показателя 3,2 миллиарда единиц. Этого удалось достичь за счет увеличения объема производства", — пояснил чиновник.
По его словам, положительная динамика отмечается и в сфере рыболовства. К концу текущего года объем вылова рыбы составит 22,6 тысячи тонн (+0,1 тысяча тонн к показателям 2019 года). Выращено рыбоводной продукции – 12 тысяч тонн (1,2 тысячи тонн к показателям 2019 года), выпуск пищевой рыбной продукции – 61,2 тысячи тонн (+1,7 тысячи тонн к показателям 2019 года).

АПК – в лидерах

Таким образом, объем товаров пищевой промышленности составит 143,5 миллиарда рублей, индекс производства пищевых продуктов – 103,3%, объем экспорта продукции АПК – 330 миллионов долларов США, что больше на 15 миллионов долларов к показателям прошлого года.
"Объем валовой продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области составил порядка 260 миллиардов рублей, что на 11 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Из них объем продукции сельского хозяйства составляет порядка 180 миллиардов рублей - это плюс пять миллиардов к уровню 2019 года. Объем пищевой перерабатывающей промышленности составляет порядка 140 миллиардов, что на 4,5 миллиарда рублей больше показателей предыдущего года", — отметил чиновник.
По словам руководителя аграрного ведомства области, регион производит 38% от всей продукции СЗФО и 2% продукции России. "Сегодня есть цифры, которыми мы гордимся. Мы работали не только достаточно хорошо, но и слаженно", — резюмировал Олег Малащенко.
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В Ленобласти продолжат развитие рыбохозяйственного комплекса

Поддержка АПК

Кроме того, несмотря на значительные траты, связанные с коронавирусом, власти Ленобласти выделили гранты, которые получили 48 начинающих фермеров, а также участники Агростартапа, семейных ферм и участники областного проекта "Ленинградский гектар". Общий объем средств грантовой поддержки составил 192,6 миллиона рублей.
"По итогам года общий объем поддержки малых форм 550 миллионов. В общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства на долю фермеров приходится 3,7% продукции", — отметил Малащенко.
Он добавил, что в 2020 году мероприятия по комплексному развитию сельских территорий реализуется на 111 объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта.
По итогам года будет введено в строй 3,5 тысячи квадратных метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях. Выполнен капитальный ремонт 14 домов культуры, просторного 28,5 километра сельских дорог, 54,1 километра сети газоснабжения, завершено строительство ФАПа в деревне Овсище Сланцевского района, физкультурно-оздоровительных комплексов в деревне Будогощь Киришского района и Плодовое Приозерского района, системы водоснабжения в посёлке Бегуницы Волосовского района, а также реализовано 29 проектов по благоустройству сельских территорий.
 
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