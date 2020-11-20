Военное решение конфликта в Карабахе было правом Баку, заявил Алиев
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Карабахе было "международным правом" Азербайджана.
"Мы долгие годы пытались урегулировать данный вопрос политическими путями. Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не находил своего решения, и военное решение конфликта было нашим правом. Это право признают международные нормы и принципы. Это право было дано нам резолюцией ООН. Каждая страна вправе защитить себя, мы тоже защитили себя", - заявил Алиев в своем обращении к народу.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.