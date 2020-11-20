Алиев готовит обращение к нации
10:39 20.11.2020 (обновлено: 10:52 20.11.2020)
© Пресс-служба президента Азербайджана
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу, сообщает в пятницу государственный телеканал АЗТВ.
"Обращение главы государства будет транслироваться в 12.00 (11.00 мск)", - говорится в бегущей строке телеканала.
Выступление Алиева состоится на фоне заявления военных, что они занимают районы Нагорного Карабаха согласно подписанному ранее соглашению.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.