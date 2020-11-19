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Исследование показало, какую зарплату хотят россияне в разных регионах
Исследование показало, какую зарплату хотят россияне в разных регионах
Жители Москвы хотели бы получать 182 тысячи рублей в месяц, а в среднем по России - 162 тысячи, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T07:15
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россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жители Москвы хотели бы получать 182 тысячи рублей в месяц, а в среднем по России - 162 тысячи, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 182 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга - 169 тысяч рублей", - говорится в отчете.Там уточняется, что по итогам собеседования 3 тысяч россиян из разных городов в среднем респонденты хотели бы получать 162 тысячи рублей каждый месяц.Зарплатные ожидания жителей России выросли на 119% - в июне в аналогичном исследовании сервиса средняя желаемая зарплата составила 74 тысячи рублей.В ноябре по сравнению с июнем 2020 года среди жителей России значительно (на 11 п.п.) выросло число тех, кто хотел бы зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей. При этом на 13 п.п. снизилось количество тех, кто желает зарабатывать от 50 до 70 тысяч рублей. Каждый пятый житель России (20%) в 2021 году хочет получать зарплату более 100 тысяч рублей, 28% - от 30 до 50 тысяч рублей, а 10% — до 30 тысяч рублей.По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в РФ в августе 2020 года составила 47 тысяч 649 рублей.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Исследование показало, какую зарплату хотят россияне в разных регионах

07:15 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жители Москвы хотели бы получать 182 тысячи рублей в месяц, а в среднем по России - 162 тысячи, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 182 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга - 169 тысяч рублей", - говорится в отчете.
Там уточняется, что по итогам собеседования 3 тысяч россиян из разных городов в среднем респонденты хотели бы получать 162 тысячи рублей каждый месяц.
Зарплатные ожидания жителей России выросли на 119% - в июне в аналогичном исследовании сервиса средняя желаемая зарплата составила 74 тысячи рублей.
В ноябре по сравнению с июнем 2020 года среди жителей России значительно (на 11 п.п.) выросло число тех, кто хотел бы зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей. При этом на 13 п.п. снизилось количество тех, кто желает зарабатывать от 50 до 70 тысяч рублей. Каждый пятый житель России (20%) в 2021 году хочет получать зарплату более 100 тысяч рублей, 28% - от 30 до 50 тысяч рублей, а 10% — до 30 тысяч рублей.
По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в РФ в августе 2020 года составила 47 тысяч 649 рублей.
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