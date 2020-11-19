https://ria.ru/20201119/zakharova-1585341036.html

Захарова прокомментировала ситуацию с Навальным цитатой Гейне на немецком

Захарова прокомментировала ситуацию с Навальным цитатой Гейне на немецком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала на немецком языке легенду "Лорелея" писателя Генриха Гейне со строками о "сказке старых времён",... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:35

2020-11-19T13:35

2020-11-19T20:31

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала на немецком языке легенду "Лорелея" писателя Генриха Гейне со строками о "сказке старых времён", комментируя тему вокруг российского оппозиционера Алексея Навального."Сколько раз мы говорили с нашими немецкими коллегами-дипломатами, сколько раз публично российское руководство, представители различных министерств и ведомств обращались к Берлину - все было бесполезно. Видимо, в Берлине нас не слышат по-русски, я хотела бы в этой связи процитировать для наших коллег в министерстве иностранных дел и минюсте Германии отрывок из стихотворения Генриха Гейне "Лорелея" на немецком", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг."Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Dass ich so traurig bin; Ein Märchen aus uralten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn. В переводе нашего великого поэта (Александра Блока – ред.) эти строки звучат так: "Не знаю, что значит такое, Что скорбью я смущён; Давно не даёт покоя Мне сказка старых времён". Уважаемые немецкие коллеги, ваша история про Навального грозит превратиться в очередную старую сказку, как собственно легенда о Лорелее", - отметила представитель МИД РФ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585330022.html

https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584287358.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире