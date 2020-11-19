Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/zaderzhanie-1585325090.html
В Ереване полиция задержала участников акции за отставку Пашиняна
В Ереване полиция задержала участников акции за отставку Пашиняна
Силовики задержали в Ереване как минимум 24 участника акций протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:38
2020-11-19T14:01
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585332534_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_de3b474cf4217ad87e79821471085ad7.jpg
ЕРЕВАН, 19 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Ереване как минимум 24 участника акций протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Протестующие перекрывали центральные улицы столицы. Собравшиеся требовали отставки Пашиняна.Полицейские задерживали или оттесняли демонстрантов с проезжей части. Некоторые улицы блокировали автомобилями. В Ереване проходят акции оппозиции. Участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает арест на два месяца.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. До перемирия азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было крайне тяжелым. По его словам, без такого шага Армении было бы намного хуже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил перемирие как капитуляцию противника. В Баку считают, что соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201119/armeniya-1585310426.html
https://ria.ru/20201119/armenia-1585249001.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция с силой оттеснила митингующих с проезжей части во время акции протеста в Ереване
Полиция с силой оттеснила митингующих с проезжей части во время акции протеста в Ереване.
2020-11-19T12:38
true
PT1M00S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585332534_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_157261ab7d30fabbb18a9d882c34f492.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване полиция задержала участников акции за отставку Пашиняна

12:38 19.11.2020 (обновлено: 14:01 19.11.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Ереване как минимум 24 участника акций протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Протестующие перекрывали центральные улицы столицы. Собравшиеся требовали отставки Пашиняна.
Полицейские задерживали или оттесняли демонстрантов с проезжей части. Некоторые улицы блокировали автомобилями.
В Ереване проходят акции оппозиции. Участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает арест на два месяца.
Антиправительственные митинги в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 11:33Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянская оппозиция хочет найти другие пути по отмене военного положения
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. До перемирия азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту.
Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было крайне тяжелым. По его словам, без такого шага Армении было бы намного хуже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил перемирие как капитуляцию противника. В Баку считают, что соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 10:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Опрос показал, как в Армении относятся к России
 
Ильхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
10:39Алиев готовит обращение к нации
10:39Глава Роспечати прокомментировал упразднение ведомства
10:37В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи
10:35В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи
10:33Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром
10:30Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
Лента новостейМолния