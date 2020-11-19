https://ria.ru/20201119/zaderzhanie-1585325090.html

В Ереване полиция задержала участников акции за отставку Пашиняна

В Ереване полиция задержала участников акции за отставку Пашиняна

Силовики задержали в Ереване как минимум 24 участника акций протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:38

2020-11-19T12:38

2020-11-19T14:01

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Ереване как минимум 24 участника акций протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Протестующие перекрывали центральные улицы столицы. Собравшиеся требовали отставки Пашиняна.Полицейские задерживали или оттесняли демонстрантов с проезжей части. Некоторые улицы блокировали автомобилями. В Ереване проходят акции оппозиции. Участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает арест на два месяца.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. До перемирия азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было крайне тяжелым. По его словам, без такого шага Армении было бы намного хуже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил перемирие как капитуляцию противника. В Баку считают, что соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201119/armeniya-1585310426.html

https://ria.ru/20201119/armenia-1585249001.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

ереван

армения

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Полиция с силой оттеснила митингующих с проезжей части во время акции протеста в Ереване Полиция с силой оттеснила митингующих с проезжей части во время акции протеста в Ереване. 2020-11-19T12:38 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, никол пашинян, ереван, армения, в мире