Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 70 выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС уже занимают посты глав регионов, министров и заместителей глав федеральных министерств, сообщил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Накануне президент России назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова, а врио губернатора Белгородской области - Вячеслава Гладкова. Оба являются выпускниками программы кадрового резерва ВШГУ.
"Нашу программу часто называют "Школой губернаторов", это подтверждается назначениями наших участников. Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва 36 человек являются главами регионов России, в том числе четверо работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Три выпускника в настоящее время являются министрами правительства РФ, 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена в 2017 году на базе ВШГУ РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления "Сколково" и Высшей школой экономики. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по четвертому потоку. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России".
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