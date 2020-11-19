https://ria.ru/20201119/vypuskniki-1585422277.html

Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов

Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов

Более 70 выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС уже занимают посты глав регионов,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:33

2020-11-19T19:33

2020-11-19T19:33

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 70 выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС уже занимают посты глав регионов, министров и заместителей глав федеральных министерств, сообщил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Накануне президент России назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова, а врио губернатора Белгородской области - Вячеслава Гладкова. Оба являются выпускниками программы кадрового резерва ВШГУ."Нашу программу часто называют "Школой губернаторов", это подтверждается назначениями наших участников. Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва 36 человек являются главами регионов России, в том числе четверо работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Три выпускника в настоящее время являются министрами правительства РФ, 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена в 2017 году на базе ВШГУ РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления "Сколково" и Высшей школой экономики. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по четвертому потоку. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20190421/1552898900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, образование - общество