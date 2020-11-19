Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/vypuskniki-1585422277.html
Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов
Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов
Более 70 выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС уже занимают посты глав регионов,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:33
2020-11-19T19:33
алексей комиссаров
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_0:18:997:579_1400x0_80_0_0_e75010161bf25e145327c115b93a589a.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 70 выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС уже занимают посты глав регионов, министров и заместителей глав федеральных министерств, сообщил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Накануне президент России назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова, а врио губернатора Белгородской области - Вячеслава Гладкова. Оба являются выпускниками программы кадрового резерва ВШГУ."Нашу программу часто называют "Школой губернаторов", это подтверждается назначениями наших участников. Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва 36 человек являются главами регионов России, в том числе четверо работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Три выпускника в настоящее время являются министрами правительства РФ, 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена в 2017 году на базе ВШГУ РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления "Сколково" и Высшей школой экономики. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по четвертому потоку. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20190421/1552898900.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_101:0:897:597_1400x0_80_0_0_fea4027bf43cfef28347c63d67eaf6da.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей комиссаров, образование - общество

Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов

19:33 19.11.2020
 
© Фото : РАНХиГСЗдание РАНХиГС
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : РАНХиГС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 70 выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС уже занимают посты глав регионов, министров и заместителей глав федеральных министерств, сообщил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Накануне президент России назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова, а врио губернатора Белгородской области - Вячеслава Гладкова. Оба являются выпускниками программы кадрового резерва ВШГУ.
"Нашу программу часто называют "Школой губернаторов", это подтверждается назначениями наших участников. Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва 36 человек являются главами регионов России, в том числе четверо работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Три выпускника в настоящее время являются министрами правительства РФ, 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена в 2017 году на базе ВШГУ РАНХиГС и реализуется в партнерстве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления "Сколково" и Высшей школой экономики. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по четвертому потоку. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса "Лидеры России".
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2019
21 апреля 2019, 14:19
Кириенко рассказал о задаче "школы губернаторов"
 
Алексей КомиссаровОбразование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
10:39Алиев готовит обращение к нации
10:39Глава Роспечати прокомментировал упразднение ведомства
10:37В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи
10:35В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи
10:33Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром
10:30Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
Лента новостейМолния