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https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585384796.html
Biocad планирует обеспечить производство около миллиона доз "Спутник V"
Biocad планирует обеспечить производство около миллиона доз "Спутник V"
Российская биотехнологическая компания Biocad (Санкт-Петербург) планирует в декабре обеспечить выпуск около 1 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:41
2020-11-19T16:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
biocad
коронавирусы
белоруссия
бразилия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad (Санкт-Петербург) планирует в декабре обеспечить выпуск около 1 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил гендиректор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов."Сейчас мы планируем, что, может быть, в декабре на миллион доз выйдем и дальше будем наращивать (производство)… Постараемся даже быстрее", - сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме."По моим ощущениям, вакцина рабочая, это очевидно", - добавил Морозов, уточнив, что уже привился от коронавируса.Ранее РИА Новости сообщали в компании, что Biocad планирует к декабрю завершить передачу на производство технологий НИЦЭМ имени Гамалеи по выпуску вакцины от коронавируса "Спутник V".Biocad еще в сентябре подписал соглашение с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". Помимо производства жидкой вакцины, в планах партнеров было наладить выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины, так как Biocad располагает необходимыми производственными мощностями по лиофилизации. Вакцина в виде порошка не требует особых условий хранения при транспортировке.Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 25 из которых находятся на разных стадиях разработки. Biocad создал международную группу компаний в Белоруссии, на Украине, в Бразилии, Китае, Индии и США.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, biocad, коронавирусы, белоруссия, бразилия, сша, общество

Biocad планирует обеспечить производство около миллиона доз "Спутник V"

16:41 19.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : РФПИ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad (Санкт-Петербург) планирует в декабре обеспечить выпуск около 1 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил гендиректор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов.
"Сейчас мы планируем, что, может быть, в декабре на миллион доз выйдем и дальше будем наращивать (производство)… Постараемся даже быстрее", - сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.
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"По моим ощущениям, вакцина рабочая, это очевидно", - добавил Морозов, уточнив, что уже привился от коронавируса.
Ранее РИА Новости сообщали в компании, что Biocad планирует к декабрю завершить передачу на производство технологий НИЦЭМ имени Гамалеи по выпуску вакцины от коронавируса "Спутник V".
Biocad еще в сентябре подписал соглашение с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". Помимо производства жидкой вакцины, в планах партнеров было наладить выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины, так как Biocad располагает необходимыми производственными мощностями по лиофилизации. Вакцина в виде порошка не требует особых условий хранения при транспортировке.
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Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 25 из которых находятся на разных стадиях разработки. Biocad создал международную группу компаний в Белоруссии, на Украине, в Бразилии, Китае, Индии и США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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