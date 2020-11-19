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РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
РЖД ожидают выпуск вагона с капсульными местами в 2023 году, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:15
2020-11-19T09:15
2020-11-19T10:12
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. РЖД ожидают выпуск вагона с капсульными местами в 2023 году, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров.Ранее, выступая на форуме "Транспорт России", он сообщил, что компания ожидает в ближайшее время выпуск таких вагонов. Белозеров назвал его "неплацкартным вагоном". Ролик с демонстрацией концепта нового подвижного состава показывается на стенде РЖД."Сейчас это концепт. Мы планировали, что вагон такого типа мог бы появиться в 2023 году", - сообщил Белозеров.Как именно будет называться этот новый типа вагона, РЖД планируют обсудить, в том числе, с общественностью и проводниками. Узнать мнение проводников предложил глава правительства Михаил Мишустин во время посещения стенда РЖД в среду, рассказал глава РЖД."Во-первых, абсолютно справедливо председатель правительства обратил внимание на то, что нужно обсудить этот вагон не только с общественностью, но и, в том числе, с проводниками, с теми людьми, кто эксплуатирует и кто детально знает, какие нужды в вагоне существуют. Абсолютно справедливо. Как он будет называться? Мы дополнительно подумаем", - сообщил Белозеров.Он добавил, что название может быть выбрано по форме краудсорсинга. "Как и кому больше понравится из пассажиров. Презентуем, покажем, посоветуемся и сделаем какой-то специальный тип подвижного состава. Но ключевое – здоровье и безопасность пассажира. Это очень важно укладывать все концепты", - отметил Белозеров.
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туризм, новости - туризм, олег белозеров, михаил мишустин, ржд
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. РЖД
ожидают выпуск вагона с капсульными местами в 2023 году, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров
.
Ранее, выступая на форуме "Транспорт России", он сообщил, что компания ожидает в ближайшее время выпуск таких вагонов. Белозеров назвал его "неплацкартным вагоном". Ролик с демонстрацией концепта нового подвижного состава показывается на стенде РЖД.
"Сейчас это концепт. Мы планировали, что вагон такого типа мог бы появиться в 2023 году", - сообщил Белозеров.
Как именно будет называться этот новый типа вагона, РЖД планируют обсудить, в том числе, с общественностью и проводниками. Узнать мнение проводников предложил глава правительства Михаил Мишустин
во время посещения стенда РЖД в среду, рассказал глава РЖД.
"Во-первых, абсолютно справедливо председатель правительства обратил внимание на то, что нужно обсудить этот вагон не только с общественностью, но и, в том числе, с проводниками, с теми людьми, кто эксплуатирует и кто детально знает, какие нужды в вагоне существуют. Абсолютно справедливо. Как он будет называться? Мы дополнительно подумаем", - сообщил Белозеров.
Он добавил, что название может быть выбрано по форме краудсорсинга. "Как и кому больше понравится из пассажиров. Презентуем, покажем, посоветуемся и сделаем какой-то специальный тип подвижного состава. Но ключевое – здоровье и безопасность пассажира. Это очень важно укладывать все концепты", - отметил Белозеров.