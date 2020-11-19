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Москву начали украшать к Новому году
Москву начали украшать к Новому году
Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы, на набережной Тараса Шевченко уже установили праздничные конструкции, а на некоторых точках еще только... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:21
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петр бирюков
гум
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы, на набережной Тараса Шевченко уже установили праздничные конструкции, а на некоторых точках еще только начинается монтаж, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году Москву опять украсят новогодними элементами, но дополнительно новые закупаться не будут, столицу украсят тем же, что было в прошлом году. Он отмечал, что после использования в прошлом году все декоративные элементы восстановили и отреставрировали.Так, на набережной Тараса Шевченко перед гостиницей "Украина" уже установили новогодние украшения. Среди них и украшенные светящимися огнями цифры "2021", рамки - места для фотографий с цифрами будущего года.Помимо этого, набережную украсили купол из гирлянд, светящиеся полукольца в виде часов, шестеренок и просто узорчатые полусферы, образующие своеобразный коридор.На Тверской улице фонарные столбы уже украсили фигурные гирлянды, по виду напоминающие бокалы для шампанского.На бульварном кольце уже убрали осенне-весенние конструкции в виде полуколец, скоро там появятся новогодние.Также к Новому году уже готовятся и торговые центры в центре Москвы. Например, ГУМ уже традиционно сверкает светящимися гирляндами, а ЦУМ украсили, как подарок, фактически обернув здание ярко-красной лентой с новогодними поздравлениями.
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петр бирюков, гум, москва, общество

Москву начали украшать к Новому году

12:21 19.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы, на набережной Тараса Шевченко уже установили праздничные конструкции, а на некоторых точках еще только начинается монтаж, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году Москву опять украсят новогодними элементами, но дополнительно новые закупаться не будут, столицу украсят тем же, что было в прошлом году. Он отмечал, что после использования в прошлом году все декоративные элементы восстановили и отреставрировали.
"Город будет красив": новогоднее оформление Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
1 из 11

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
2 из 11

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
3 из 11

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
4 из 11

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогоднее оформление ГУМа.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
5 из 11

Новогоднее оформление ГУМа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

Вид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице
6 из 11

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

Прохожие на Никольской улице в Москве
7 из 11

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
8 из 11

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

Прохожие на Никольской улице в Москве
9 из 11

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Никольская улица в Москве
10 из 11

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

Прохожие на Никольской улице в Москве
11 из 11

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 11

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 11

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Новогоднее оформление ГУМа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Так, на набережной Тараса Шевченко перед гостиницей "Украина" уже установили новогодние украшения. Среди них и украшенные светящимися огнями цифры "2021", рамки - места для фотографий с цифрами будущего года.
Помимо этого, набережную украсили купол из гирлянд, светящиеся полукольца в виде часов, шестеренок и просто узорчатые полусферы, образующие своеобразный коридор.
На Тверской улице фонарные столбы уже украсили фигурные гирлянды, по виду напоминающие бокалы для шампанского.
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На бульварном кольце уже убрали осенне-весенние конструкции в виде полуколец, скоро там появятся новогодние.
Также к Новому году уже готовятся и торговые центры в центре Москвы. Например, ГУМ уже традиционно сверкает светящимися гирляндами, а ЦУМ украсили, как подарок, фактически обернув здание ярко-красной лентой с новогодними поздравлениями.
 
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