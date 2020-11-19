Москву начали украшать к Новому году
Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.
Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.
В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.
В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.
Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.
Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.
Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.
Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.
Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.
Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.
Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.
Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.
Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.
"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.
Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.
В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.
Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.
Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.
Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.
Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.
Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.
"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.