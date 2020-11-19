https://ria.ru/20201119/ukrasheniya-1585321314.html

Москву начали украшать к Новому году

Москву начали украшать к Новому году

Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы, на набережной Тараса Шевченко уже установили праздничные конструкции, а на некоторых точках еще только... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

петр бирюков

гум

москва

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новогодние украшения начали появляться на улицах Москвы, на набережной Тараса Шевченко уже установили праздничные конструкции, а на некоторых точках еще только начинается монтаж, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году Москву опять украсят новогодними элементами, но дополнительно новые закупаться не будут, столицу украсят тем же, что было в прошлом году. Он отмечал, что после использования в прошлом году все декоративные элементы восстановили и отреставрировали.Так, на набережной Тараса Шевченко перед гостиницей "Украина" уже установили новогодние украшения. Среди них и украшенные светящимися огнями цифры "2021", рамки - места для фотографий с цифрами будущего года.Помимо этого, набережную украсили купол из гирлянд, светящиеся полукольца в виде часов, шестеренок и просто узорчатые полусферы, образующие своеобразный коридор.На Тверской улице фонарные столбы уже украсили фигурные гирлянды, по виду напоминающие бокалы для шампанского.На бульварном кольце уже убрали осенне-весенние конструкции в виде полуколец, скоро там появятся новогодние.Также к Новому году уже готовятся и торговые центры в центре Москвы. Например, ГУМ уже традиционно сверкает светящимися гирляндами, а ЦУМ украсили, как подарок, фактически обернув здание ярко-красной лентой с новогодними поздравлениями.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

москва

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петр бирюков, гум, москва, общество