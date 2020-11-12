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"Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы
"Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы
Коронавирус оставил москвичей без новогодних гуляний. Массовые мероприятия и полюбившиеся горожанам фестивали проводить не будут, однако столицу украсят, чтобы... РИА Новости, 12.11.2020
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городское хозяйство москвы
новый год
гум
москва
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Коронавирус оставил москвичей без новогодних гуляний. Массовые мероприятия и полюбившиеся горожанам фестивали проводить не будут, однако столицу украсят, чтобы создать праздничное настроение. Яркие витрины и улицы — в фотоленте Ria.ru.
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городское хозяйство москвы, новый год, гум, москва, фото, фото

"Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы

12:58 12.11.2020 (обновлено: 13:00 12.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Коронавирус оставил москвичей без новогодних гуляний. Массовые мероприятия и полюбившиеся горожанам фестивали проводить не будут, однако столицу украсят, чтобы создать праздничное настроение. Яркие витрины и улицы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
1 из 11

Торговые центры в Москве начали оформлять к Новому году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
2 из 11

В ГУМе над павильонами парят праздничные сани с подарками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
3 из 11

Под крышей развесили гирлянды и разноцветный серпантин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
4 из 11

Главный магазин страны встречает гостей поздравлением с наступающим праздником.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогоднее оформление ГУМа.

Новогоднее оформление ГУМа в Москве
5 из 11

Новогоднее оформление ГУМа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

Вид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице
6 из 11

Новогодняя иллюминация появилась и на улицах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

Прохожие на Никольской улице в Москве
7 из 11

Правда, для украшения использовали элементы декора, оставшиеся с прошлого года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
8 из 11

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

Прохожие на Никольской улице в Москве
9 из 11

Однако это не помешает ощутить приближение Нового года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Никольская улица в Москве
10 из 11

"Город будет красив и в этом году", — заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

Прохожие на Никольской улице в Москве
11 из 11

Новогодняя подсветка Никольской улицы в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Городское хозяйство МосквыНовый годГУММоскваФото
 
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