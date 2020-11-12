https://ria.ru/20201112/ukrashenie-1584250946.html

"Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы

"Город будет красив и в этом году": новогоднее оформление Москвы

Коронавирус оставил москвичей без новогодних гуляний. Массовые мероприятия и полюбившиеся горожанам фестивали проводить не будут, однако столицу украсят, чтобы... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:58

2020-11-12T12:58

2020-11-12T13:00

городское хозяйство москвы

новый год

гум

москва

фото

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Коронавирус оставил москвичей без новогодних гуляний. Массовые мероприятия и полюбившиеся горожанам фестивали проводить не будут, однако столицу украсят, чтобы создать праздничное настроение. Яркие витрины и улицы — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, новый год, гум, москва, фото, фото