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Туризм
https://ria.ru/20201119/turizm-1585361703.html
Эксперты рассказали, как новые ограничения повлияли на покупки туров
Эксперты рассказали, как новые ограничения повлияли на покупки туров
Туроператоры не отмечают критического влияния отмены новогодних банкетов и других ограничений на спрос на поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:46
2020-11-19T17:46
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
российский союз туриндустрии (рст)
москва
краснодарский край
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туроператоры не отмечают критического влияния отмены новогодних банкетов и других ограничений на спрос на поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Российские регионы, в том числе курортные, один за другим вводят ограничения на проведение новогодних мероприятий. Праздничные ужины в отелях и ресторанах также оказываются под запретом.Так, с 10 ноября нельзя проводить массовые увеселительные мероприятия в Москве, до 15 января закрыли ночные клубы, а кафе и рестораны будут работать с 23.00 до 6.00. В Санкт-Петербурге в Новый год все заведения закроются тоже в 23.00, не будет традиционных праздничных гуляний на улицах. В Крыму с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 запрещены банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия, концерты, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаториев. В Краснодарском крае также запретили проводить новогодние корпоративы и банкеты."Рынок пока переваривает эту информацию. По мнению туроператоров, ограничения досадны, но они пока оставляют возможности для маневра. Кроме того, отели задумались над небанкетными форматами празднования. Кто-то, например, планирует перенести торжества из закрытых помещений на свежий воздух. Время для "творчества" еще есть", — прокомментировали ситуацию в РСТ.По оценке туроператоров, клиенты довольно спокойно реагируют на новости об ограничениях в новогодние каникулы, но опасаются введения дополнительных мер, которые могут сделать отдых менее комфортным.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
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туризм, новости - туризм, новый год, российский союз туриндустрии (рст), москва, краснодарский край, санкт-петербург

Эксперты рассказали, как новые ограничения повлияли на покупки туров

17:46 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей НаумовВечеринка в клубе Rай
Вечеринка в клубе Rай - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Наумов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туроператоры не отмечают критического влияния отмены новогодних банкетов и других ограничений на спрос на поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Российские регионы, в том числе курортные, один за другим вводят ограничения на проведение новогодних мероприятий. Праздничные ужины в отелях и ресторанах также оказываются под запретом.
Так, с 10 ноября нельзя проводить массовые увеселительные мероприятия в Москве, до 15 января закрыли ночные клубы, а кафе и рестораны будут работать с 23.00 до 6.00. В Санкт-Петербурге в Новый год все заведения закроются тоже в 23.00, не будет традиционных праздничных гуляний на улицах. В Крыму с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 запрещены банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия, концерты, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаториев. В Краснодарском крае также запретили проводить новогодние корпоративы и банкеты.
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"Рынок пока переваривает эту информацию. По мнению туроператоров, ограничения досадны, но они пока оставляют возможности для маневра. Кроме того, отели задумались над небанкетными форматами празднования. Кто-то, например, планирует перенести торжества из закрытых помещений на свежий воздух. Время для "творчества" еще есть", — прокомментировали ситуацию в РСТ.
По оценке туроператоров, клиенты довольно спокойно реагируют на новости об ограничениях в новогодние каникулы, но опасаются введения дополнительных мер, которые могут сделать отдых менее комфортным.
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