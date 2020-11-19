https://ria.ru/20201119/turizm-1585361703.html

Эксперты рассказали, как новые ограничения повлияли на покупки туров

Эксперты рассказали, как новые ограничения повлияли на покупки туров

Туроператоры не отмечают критического влияния отмены новогодних банкетов и других ограничений на спрос на поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:46

2020-11-19T17:46

2020-11-19T17:46

туризм

туризм

новости - туризм

новый год

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Туроператоры не отмечают критического влияния отмены новогодних банкетов и других ограничений на спрос на поездки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Российские регионы, в том числе курортные, один за другим вводят ограничения на проведение новогодних мероприятий. Праздничные ужины в отелях и ресторанах также оказываются под запретом.Так, с 10 ноября нельзя проводить массовые увеселительные мероприятия в Москве, до 15 января закрыли ночные клубы, а кафе и рестораны будут работать с 23.00 до 6.00. В Санкт-Петербурге в Новый год все заведения закроются тоже в 23.00, не будет традиционных праздничных гуляний на улицах. В Крыму с 20 декабря 2020 по 15 января 2021 запрещены банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия, концерты, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаториев. В Краснодарском крае также запретили проводить новогодние корпоративы и банкеты."Рынок пока переваривает эту информацию. По мнению туроператоров, ограничения досадны, но они пока оставляют возможности для маневра. Кроме того, отели задумались над небанкетными форматами празднования. Кто-то, например, планирует перенести торжества из закрытых помещений на свежий воздух. Время для "творчества" еще есть", — прокомментировали ситуацию в РСТ.По оценке туроператоров, клиенты довольно спокойно реагируют на новости об ограничениях в новогодние каникулы, но опасаются введения дополнительных мер, которые могут сделать отдых менее комфортным.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, новый год, российский союз туриндустрии (рст), москва, краснодарский край, санкт-петербург