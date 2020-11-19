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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/svyatyni-1585413334.html
В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха
В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:44
2020-11-19T18:44
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
госдума рф
сергей гаврилов
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить религиозные святыни на территории Нагорного Карабаха и не закрывать к ним доступ, следует из сообщения его пресс-службы.Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских храмов и монастырей в Карабахе.По его словам, сейчас в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, "находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии"."Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего, в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы. Россия, Азербайджан и Иран могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах", - подчеркнул парламентарий.Он выразил надежду на то, что будет сформирована "модель мирного проживания армянского и азербайджанского населения на территории Карабаха и отошедших к Азербайджану районов" и привел в пример Россию, где "накоплен уникальный опыт взаимодействия традиционных конфессий в области воспитания, социального служения, защиты отечества".Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/monastyr-1584851114.html
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нагорный карабах, госдума рф, сергей гаврилов, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха

18:44 19.11.2020
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкМонастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе
Монастырский комплекс Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить религиозные святыни на территории Нагорного Карабаха и не закрывать к ним доступ, следует из сообщения его пресс-службы.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских храмов и монастырей в Карабахе.

"Мы надеемся, что в соответствии с принципами международного права и защиты прав верующих будут сохранены религиозные святыни и монастыри Карабаха. Должен быть обеспечен доступ к религиозным объектам, как к мечетям, так и к христианским храмам, для осуществления паломничества. Обеспечив безопасность и свободный доступ к религиозным святыням, Азербайджан покажет свою цивилизованность", - сказал Гаврилов.

По его словам, сейчас в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, "находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии".
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"Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего, в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы. Россия, Азербайджан и Иран могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах", - подчеркнул парламентарий.
Он выразил надежду на то, что будет сформирована "модель мирного проживания армянского и азербайджанского населения на территории Карабаха и отошедших к Азербайджану районов" и привел в пример Россию, где "накоплен уникальный опыт взаимодействия традиционных конфессий в области воспитания, социального служения, защиты отечества".
Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахГосдума РФСергей ГавриловАзербайджанАрменияВ мире
 
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