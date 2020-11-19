https://ria.ru/20201119/svyatyni-1585413334.html

В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха

В Госдуме призвали Азербайджан сохранить религиозные святыни Карабаха

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:44

2020-11-19T18:44

2020-11-19T18:44

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

госдума рф

сергей гаврилов

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить религиозные святыни на территории Нагорного Карабаха и не закрывать к ним доступ, следует из сообщения его пресс-службы.Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских храмов и монастырей в Карабахе.По его словам, сейчас в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, "находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии"."Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего, в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы. Россия, Азербайджан и Иран могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах", - подчеркнул парламентарий.Он выразил надежду на то, что будет сформирована "модель мирного проживания армянского и азербайджанского населения на территории Карабаха и отошедших к Азербайджану районов" и привел в пример Россию, где "накоплен уникальный опыт взаимодействия традиционных конфессий в области воспитания, социального служения, защиты отечества".Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/monastyr-1584851114.html

https://ria.ru/20201119/karabakh-1585399797.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, госдума рф, сергей гаврилов, азербайджан, армения, в мире