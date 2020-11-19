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В Москве мужчина выстрелил в таксиста из-за неправильной парковки
В Москве мужчина выстрелил в таксиста из-за неправильной парковки
Недовольный парковкой мужчина выстрелил из травматического пистолета в водителя такси в центре Москвы, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:30
2020-11-19T19:30
2020-11-19T19:33
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Недовольный парковкой мужчина выстрелил из травматического пистолета в водителя такси в центре Москвы, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.В полицию поступило сообщение из больницы об обращении мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, пострадавший также обратился в полицию."Потерпевший, водитель такси, припарковал автомобиль в Оружейном переулке и ждал клиента. В этом момент к нему подъехала машина, в которой находилась женщина и неизвестный мужчина за рулем. Они выразили свое недовольство тем, что он неправильно припарковался. Заявитель начал движение к Новослободской улице, но в это время его догнал автомобиль с оппонентами, и мужчина, находящийся за рулем, выстрелил через открытое окно в его сторону из предмета, схожего с пистолетом", - говорится в сообщении.Полиция задержала подозреваемого, 38-летнего жителя столицы. Установлено, что в потерпевшего он стрелял из травматического пистолета, на который у него есть разрешение."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавляется в сообщении.
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гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Недовольный парковкой мужчина выстрелил из травматического пистолета в водителя такси в центре Москвы
, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД
.
В полицию поступило сообщение из больницы об обращении мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, пострадавший также обратился в полицию.
"Потерпевший, водитель такси, припарковал автомобиль в Оружейном переулке и ждал клиента. В этом момент к нему подъехала машина, в которой находилась женщина и неизвестный мужчина за рулем. Они выразили свое недовольство тем, что он неправильно припарковался. Заявитель начал движение к Новослободской улице, но в это время его догнал автомобиль с оппонентами, и мужчина, находящийся за рулем, выстрелил через открытое окно в его сторону из предмета, схожего с пистолетом", - говорится в сообщении.
Полиция задержала подозреваемого, 38-летнего жителя столицы. Установлено, что в потерпевшего он стрелял из травматического пистолета, на который у него есть разрешение.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавляется в сообщении.