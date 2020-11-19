https://ria.ru/20201119/stambul-1585315378.html
Эксперты не ждут отказов от туров в Стамбул из-за "ковидных" ограничений
Эксперты не ждут отказов от туров в Стамбул из-за "ковидных" ограничений
Российские туроператоры не ожидают, что новые ограничения из-за коронавируса в Турции приведут к массовым отказам от поездок в Стамбул, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:05
2020-11-19T21:05
2020-11-19T21:05
коронавирус covid-19
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
стамбул
туризм
туризм
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры не ожидают, что новые ограничения из-за коронавируса в Турции приведут к массовым отказам от поездок в Стамбул, сообщает АТОР.Турция в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вводит новые ограничения с 20 ноября. По выходным там будет комендантский час, по всей стране закрываются кафе и рестораны. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее предположила, что Стамбул может пострадать от этих ограничений больше других популярных туристических направлений."Но массовой аннуляции или переноса туров участники рынка не ждут, так как в этом случае сумма за путевку будет возвращаться за вычетом фактически понесенных расходов (ФПР). А такой вариант не устроит подавляющее большинство клиентов", — пояснила она.По оценкам представителей турбизнеса, не откажутся от поездки в Стамбул и самостоятельные путешественники, так как у многих приобретены невозвратные билеты на регулярные рейсы. Да и зарубежных доступных альтернатив у стамбульского авиаузла сегодня практически нет, добавили в ассоциации.При этом эксперты подчеркивают важность правильной интерпретации информации о мерах, принятых в Турции: направление не закрыто, комендантский час вводится только в выходные дни на ночь и не повлияет на трансферы гостей."Для туристов в Стамбуле по-прежнему будут доступны прогулки, а также популярные музеи, мечети и экскурсии. Исключение составят музеи, которые находятся под управлением муниципалитета. Топовые объекты показа, такие как Собор Святой Софии, Голубая Мечеть, дворец Топкапы и Долмабахче остаются открытыми. Единственным заметным неудобством в выходные там может стать лишь работа заведений общепита только на вынос (упакованная еда) и только до 20 часов", — рассказали в АТОР.Однако, по оценке туроператоров, новые антиковидные ограничения в Турции приведут к снижению спроса на туры в Стамбул на ближайшие заезды в глубину 10-14 дней. При этом представители турбизнеса надеются, что до Нового года самые неудобные ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html
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коронавирус covid-19, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул, туризм
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры не ожидают, что новые ограничения из-за коронавируса в Турции приведут к массовым отказам от поездок в Стамбул, сообщает АТОР.
Турция в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вводит новые ограничения с 20 ноября. По выходным там будет комендантский час, по всей стране закрываются кафе и рестораны.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее предположила, что Стамбул может пострадать от этих ограничений больше других популярных туристических направлений.
"Но массовой аннуляции или переноса туров участники рынка не ждут, так как в этом случае сумма за путевку будет возвращаться за вычетом фактически понесенных расходов (ФПР). А такой вариант не устроит подавляющее большинство клиентов", — пояснила она.
По оценкам представителей турбизнеса, не откажутся от поездки в Стамбул и самостоятельные путешественники, так как у многих приобретены невозвратные билеты на регулярные рейсы. Да и зарубежных доступных альтернатив у стамбульского авиаузла сегодня практически нет, добавили в ассоциации.
При этом эксперты подчеркивают важность правильной интерпретации информации о мерах, принятых в Турции: направление не закрыто, комендантский час вводится только в выходные дни на ночь и не повлияет на трансферы гостей.
"Для туристов в Стамбуле по-прежнему будут доступны прогулки, а также популярные музеи, мечети и экскурсии. Исключение составят музеи, которые находятся под управлением муниципалитета. Топовые объекты показа, такие как Собор Святой Софии, Голубая Мечеть, дворец Топкапы и Долмабахче остаются открытыми. Единственным заметным неудобством в выходные там может стать лишь работа заведений общепита только на вынос (упакованная еда) и только до 20 часов", — рассказали в АТОР.
Однако, по оценке туроператоров, новые антиковидные ограничения в Турции приведут к снижению спроса на туры в Стамбул на ближайшие заезды в глубину 10-14 дней. При этом представители турбизнеса надеются, что до Нового года самые неудобные ограничения будут сняты.