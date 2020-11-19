https://ria.ru/20201119/stambul-1585315378.html

Эксперты не ждут отказов от туров в Стамбул из-за "ковидных" ограничений

Эксперты не ждут отказов от туров в Стамбул из-за "ковидных" ограничений

Российские туроператоры не ожидают, что новые ограничения из-за коронавируса в Турции приведут к массовым отказам от поездок в Стамбул, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:05

2020-11-19T21:05

2020-11-19T21:05

коронавирус covid-19

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

стамбул

туризм

туризм

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры не ожидают, что новые ограничения из-за коронавируса в Турции приведут к массовым отказам от поездок в Стамбул, сообщает АТОР.Турция в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вводит новые ограничения с 20 ноября. По выходным там будет комендантский час, по всей стране закрываются кафе и рестораны. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее предположила, что Стамбул может пострадать от этих ограничений больше других популярных туристических направлений."Но массовой аннуляции или переноса туров участники рынка не ждут, так как в этом случае сумма за путевку будет возвращаться за вычетом фактически понесенных расходов (ФПР). А такой вариант не устроит подавляющее большинство клиентов", — пояснила она.По оценкам представителей турбизнеса, не откажутся от поездки в Стамбул и самостоятельные путешественники, так как у многих приобретены невозвратные билеты на регулярные рейсы. Да и зарубежных доступных альтернатив у стамбульского авиаузла сегодня практически нет, добавили в ассоциации.При этом эксперты подчеркивают важность правильной интерпретации информации о мерах, принятых в Турции: направление не закрыто, комендантский час вводится только в выходные дни на ночь и не повлияет на трансферы гостей."Для туристов в Стамбуле по-прежнему будут доступны прогулки, а также популярные музеи, мечети и экскурсии. Исключение составят музеи, которые находятся под управлением муниципалитета. Топовые объекты показа, такие как Собор Святой Софии, Голубая Мечеть, дворец Топкапы и Долмабахче остаются открытыми. Единственным заметным неудобством в выходные там может стать лишь работа заведений общепита только на вынос (упакованная еда) и только до 20 часов", — рассказали в АТОР.Однако, по оценке туроператоров, новые антиковидные ограничения в Турции приведут к снижению спроса на туры в Стамбул на ближайшие заезды в глубину 10-14 дней. При этом представители турбизнеса надеются, что до Нового года самые неудобные ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html

https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585309288.html

турция

стамбул

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коронавирус covid-19, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул, туризм