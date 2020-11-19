Названы соцсети, пользователи которых чаще всего сталкиваются с травлей
12:04 19.11.2020 (обновлено: 12:06 19.11.2020)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 30% детей в России воспринимают кибербуллинг как норму, чаще всего с ним сталкиваются в Instagram, TikTok и Twitter, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"С травлей в той или иной форме сталкивались 72% подростков. Кибербуллинг как норму воспринимают 29% подростков", - говорится в презентации Мизулиной к выступлению в рамках круглого стола "Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности".
В период пандемии коронавируса, по словам общественницы, проблема кибербуллинга в соцсетях выросла в разы. А ощущение "мнимой анонимности" в интернете порождает "ситуацию абсолютной безнаказанности".
"Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте", - также отмечается в презентации Мизулиной.
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