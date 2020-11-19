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Названы соцсети, пользователи которых чаще всего сталкиваются с травлей
Названы соцсети, пользователи которых чаще всего сталкиваются с травлей
Почти 30% детей в России воспринимают кибербуллинг как норму, чаще всего с ним сталкиваются в Instagram, TikTok и Twitter, сообщила директор Лиги безопасного... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:04
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tiktok
instagram
здоровье - общество
елена мизулина
twitter
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 30% детей в России воспринимают кибербуллинг как норму, чаще всего с ним сталкиваются в Instagram, TikTok и Twitter, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.В период пандемии коронавируса, по словам общественницы, проблема кибербуллинга в соцсетях выросла в разы. А ощущение "мнимой анонимности" в интернете порождает "ситуацию абсолютной безнаказанности"."Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте", - также отмечается в презентации Мизулиной.
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tiktok, instagram, здоровье - общество, елена мизулина, twitter, общество

Названы соцсети, пользователи которых чаще всего сталкиваются с травлей

12:04 19.11.2020 (обновлено: 12:06 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 30% детей в России воспринимают кибербуллинг как норму, чаще всего с ним сталкиваются в Instagram, TikTok и Twitter, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"С травлей в той или иной форме сталкивались 72% подростков. Кибербуллинг как норму воспринимают 29% подростков", - говорится в презентации Мизулиной к выступлению в рамках круглого стола "Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности".

В период пандемии коронавируса, по словам общественницы, проблема кибербуллинга в соцсетях выросла в разы. А ощущение "мнимой анонимности" в интернете порождает "ситуацию абсолютной безнаказанности".
"Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте", - также отмечается в презентации Мизулиной.
Анна Кузнецова на международном форуме по кибербезопасности Cyber Security Forum 2019 в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.02.2019
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Кузнецова назвала три условия противодействия травле детей в интернете
 
TikTokInstagramЗдоровье - ОбществоЕлена МизулинаTwitterОбщество
 
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