https://ria.ru/20201119/sotsseti-1585315921.html

Названы соцсети, пользователи которых чаще всего сталкиваются с травлей

Названы соцсети, пользователи которых чаще всего сталкиваются с травлей

Почти 30% детей в России воспринимают кибербуллинг как норму, чаще всего с ним сталкиваются в Instagram, TikTok и Twitter, сообщила директор Лиги безопасного... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:04

2020-11-19T12:04

2020-11-19T12:06

tiktok

instagram

здоровье - общество

елена мизулина

twitter

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 30% детей в России воспринимают кибербуллинг как норму, чаще всего с ним сталкиваются в Instagram, TikTok и Twitter, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.В период пандемии коронавируса, по словам общественницы, проблема кибербуллинга в соцсетях выросла в разы. А ощущение "мнимой анонимности" в интернете порождает "ситуацию абсолютной безнаказанности"."Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте", - также отмечается в презентации Мизулиной.

https://ria.ru/20190214/1550851647.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, instagram, здоровье - общество, елена мизулина, twitter, общество