https://ria.ru/20201119/simonyan-1585373666.html
Симоньян назвала смешными штрафы за цензуру против российских СМИ
Симоньян назвала смешными штрафы за цензуру против российских СМИ
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:59
2020-11-19T15:59
2020-11-19T16:03
telegram (приложение)
youtube
госдума рф
маргарита симоньян
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ.При этом журналист одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка."Вот це дило. Карфаген должен быть разрушен. А отечественным платформам я желаю сделать так, чтобы мы по нему не скучали", — добавила она.В четверг в Госдуму внесли документ об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Это может коснуться Twitter, Facebook, YouTube и других.Инициаторы предложили расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных сайтов.Нарушителям будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Меры можно будет комбинировать.Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев LIVE", видео которого с октября перестали попадать в раздел "В тренде". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/runet-1582338030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), youtube, госдума рф, маргарита симоньян, twitter
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ.
"Россия наконец-то будет наказывать разные там гуглы за цензуру россиян. Правда, штрафы смешные — максимум три миллиона рублей. Условному (и безусловному) гуглу это как слону дробина. Но и на том спасибо, конечно", — написала она в Telegram
.
При этом журналист одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка.
"Вот це дило. Карфаген должен быть разрушен. А отечественным платформам я желаю сделать так, чтобы мы по нему не скучали", — добавила она.
В четверг в Госдуму
внесли документ об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Это может коснуться Twitter
, Facebook, YouTube
и других.
Инициаторы предложили расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных сайтов.
Нарушителям будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Меры можно будет комбинировать.
Накануне Роскомнадзор
направил письмо компании Google
с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев
LIVE", видео которого с октября перестали попадать в раздел "В тренде". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".
Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube
заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google
ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина
"Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.