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Симоньян назвала смешными штрафы за цензуру против российских СМИ
Симоньян назвала смешными штрафы за цензуру против российских СМИ
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:59
2020-11-19T16:03
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ.При этом журналист одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка."Вот це дило. Карфаген должен быть разрушен. А отечественным платформам я желаю сделать так, чтобы мы по нему не скучали", — добавила она.В четверг в Госдуму внесли документ об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Это может коснуться Twitter, Facebook, YouTube и других.Инициаторы предложили расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных сайтов.Нарушителям будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Меры можно будет комбинировать.Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев LIVE", видео которого с октября перестали попадать в раздел "В тренде". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/runet-1582338030.html
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60
telegram (приложение), youtube, госдума рф, маргарита симоньян, twitter

Симоньян назвала смешными штрафы за цензуру против российских СМИ

15:59 19.11.2020 (обновлено: 16:03 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ.
"Россия наконец-то будет наказывать разные там гуглы за цензуру россиян. Правда, штрафы смешные — максимум три миллиона рублей. Условному (и безусловному) гуглу это как слону дробина. Но и на том спасибо, конечно", — написала она в Telegram.
При этом журналист одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка.
"Вот це дило. Карфаген должен быть разрушен. А отечественным платформам я желаю сделать так, чтобы мы по нему не скучали", — добавила она.
В четверг в Госдуму внесли документ об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Это может коснуться Twitter, Facebook, YouTube и других.
Инициаторы предложили расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных сайтов.
Нарушителям будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Меры можно будет комбинировать.
Страница социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 17:50Сказано в эфире
"Не надо сюсюкать". Как должна ответить Россия на атаку в Рунете? На Западе введена фактическая цензура в отношении российских СМИ, а зарубежные издания действуют в Рунете абсолютно свободно. Насколько нормальна такая ситуация? Об этом говорили в эфире радио Sputnik гендир ФАН Евгений Зубарев и журналист, историк Армен Гаспарян.
Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев LIVE", видео которого с октября перестали попадать в раздел "В тренде". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".
Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 17:36
Что такое "хорошо" и что такое "плохо": соцсети увлеклись цензуройУдаление аккаунтов и постов в соцсетях стало явлением обыденным. Порой доходит до курьезов и откровенно необъяснимых решений. С одним из них столкнулся польский депутат.
 
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