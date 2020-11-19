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Симоньян назвала смешными штрафы за цензуру против российских СМИ

Симоньян назвала смешными штрафы за цензуру против российских СМИ

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:59

2020-11-19T15:59

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ.При этом журналист одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка."Вот це дило. Карфаген должен быть разрушен. А отечественным платформам я желаю сделать так, чтобы мы по нему не скучали", — добавила она.В четверг в Госдуму внесли документ об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Это может коснуться Twitter, Facebook, YouTube и других.Инициаторы предложили расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных сайтов.Нарушителям будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Меры можно будет комбинировать.Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев LIVE", видео которого с октября перестали попадать в раздел "В тренде". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/runet-1582338030.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tsenzura-1584877284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), youtube, госдума рф, маргарита симоньян, twitter