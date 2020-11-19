Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/shtraf-1585295405.html
Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:10
2020-11-19T10:10
антон горелкин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1400x0_80_0_0_a8be3807a5e7a38dcc2ceb41c76cbe11.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы."Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена, прежде всего, КоАПом. Это несколько статей, под которые попадают разные нарушения 149-фз. Разброс суммы штрафа - от нескольких тысяч до трех миллионов рублей", - сказал Горелкин.Он отметил, что внесённая инициатива — жесткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова."Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я уже не говорю обо всех этих пометках, предупреждениях и прочих ярлыках, которые они навешивают на российские медиа с целью ограничить их аудиторию и дискредитировать контент. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае ее очевидно уже недостаточно. Тем более, что многие иностранные платформы заняли позицию абсолютного игнорирования требований нашего законодательства и государственных ведомств", - сказал Горелкин.Он подчеркнул, что ситуация не зря обострилась в период подготовки выборов американского президента."За этим явно стоят политические цели, политический заказ. Очевидно, владельцы иностранных крупных платформ таким образом пытаются влиять на политическую ситуацию и общественное мнение как на международном, так и на внутрироссийском уровне. Если первое предосудительно, то второе, вмешательство в информационно-политические процессы внутри нашей страны, — абсолютно недопустимо", - заявил депутат.Кроме того, по мнению парламентария, вряд ли в этой ситуации речь идёт о провокациях. Это последовательные шаги по исключению из общественного пространства интернета альтернативных точек зрения, не выгодных действующему американскому истеблишменту, считает Горелкин."Когда СМИ или журналисту затыкают рот блокировками — это не провокация, это преступление. Задача России — защитить наших граждан от таких посягательств и обеспечить им право на законный доступ ко всему спектру общественно значимой информации", - заключил депутат.
https://ria.ru/20201119/sayty-1585292544.html
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585292882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1400x0_80_0_0_12d3ed23f10041cb11fb01c6a87a3799.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон горелкин, госдума рф, общество

Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ

10:10 19.11.2020
 
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
CC0 / TBIT /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 09:46
Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
"Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена, прежде всего, КоАПом. Это несколько статей, под которые попадают разные нарушения 149-фз. Разброс суммы штрафа - от нескольких тысяч до трех миллионов рублей", - сказал Горелкин.
Он отметил, что внесённая инициатива — жесткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова.
"Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я уже не говорю обо всех этих пометках, предупреждениях и прочих ярлыках, которые они навешивают на российские медиа с целью ограничить их аудиторию и дискредитировать контент. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае ее очевидно уже недостаточно. Тем более, что многие иностранные платформы заняли позицию абсолютного игнорирования требований нашего законодательства и государственных ведомств", - сказал Горелкин.
Он подчеркнул, что ситуация не зря обострилась в период подготовки выборов американского президента.
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 09:50
Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
"За этим явно стоят политические цели, политический заказ. Очевидно, владельцы иностранных крупных платформ таким образом пытаются влиять на политическую ситуацию и общественное мнение как на международном, так и на внутрироссийском уровне. Если первое предосудительно, то второе, вмешательство в информационно-политические процессы внутри нашей страны, — абсолютно недопустимо", - заявил депутат.
Кроме того, по мнению парламентария, вряд ли в этой ситуации речь идёт о провокациях. Это последовательные шаги по исключению из общественного пространства интернета альтернативных точек зрения, не выгодных действующему американскому истеблишменту, считает Горелкин.
"Когда СМИ или журналисту затыкают рот блокировками — это не провокация, это преступление. Задача России — защитить наших граждан от таких посягательств и обеспечить им право на законный доступ ко всему спектру общественно значимой информации", - заключил депутат.
 
Антон ГорелкинГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
Лента новостейМолния