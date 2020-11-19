https://ria.ru/20201119/shtraf-1585295405.html
Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:10
2020-11-19T10:10
2020-11-19T10:10
антон горелкин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы."Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена, прежде всего, КоАПом. Это несколько статей, под которые попадают разные нарушения 149-фз. Разброс суммы штрафа - от нескольких тысяч до трех миллионов рублей", - сказал Горелкин.Он отметил, что внесённая инициатива — жесткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова."Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я уже не говорю обо всех этих пометках, предупреждениях и прочих ярлыках, которые они навешивают на российские медиа с целью ограничить их аудиторию и дискредитировать контент. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае ее очевидно уже недостаточно. Тем более, что многие иностранные платформы заняли позицию абсолютного игнорирования требований нашего законодательства и государственных ведомств", - сказал Горелкин.Он подчеркнул, что ситуация не зря обострилась в период подготовки выборов американского президента."За этим явно стоят политические цели, политический заказ. Очевидно, владельцы иностранных крупных платформ таким образом пытаются влиять на политическую ситуацию и общественное мнение как на международном, так и на внутрироссийском уровне. Если первое предосудительно, то второе, вмешательство в информационно-политические процессы внутри нашей страны, — абсолютно недопустимо", - заявил депутат.Кроме того, по мнению парламентария, вряд ли в этой ситуации речь идёт о провокациях. Это последовательные шаги по исключению из общественного пространства интернета альтернативных точек зрения, не выгодных действующему американскому истеблишменту, считает Горелкин."Когда СМИ или журналисту затыкают рот блокировками — это не провокация, это преступление. Задача России — защитить наших граждан от таких посягательств и обеспечить им право на законный доступ ко всему спектру общественно значимой информации", - заключил депутат.
https://ria.ru/20201119/sayty-1585292544.html
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антон горелкин, госдума рф, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин
.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму
в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.
"Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена, прежде всего, КоАПом. Это несколько статей, под которые попадают разные нарушения 149-фз. Разброс суммы штрафа - от нескольких тысяч до трех миллионов рублей", - сказал Горелкин.
Он отметил, что внесённая инициатива — жесткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова.
"Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я уже не говорю обо всех этих пометках, предупреждениях и прочих ярлыках, которые они навешивают на российские медиа с целью ограничить их аудиторию и дискредитировать контент. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае ее очевидно уже недостаточно. Тем более, что многие иностранные платформы заняли позицию абсолютного игнорирования требований нашего законодательства и государственных ведомств", - сказал Горелкин.
Он подчеркнул, что ситуация не зря обострилась в период подготовки выборов американского президента.
"За этим явно стоят политические цели, политический заказ. Очевидно, владельцы иностранных крупных платформ таким образом пытаются влиять на политическую ситуацию и общественное мнение как на международном, так и на внутрироссийском уровне. Если первое предосудительно, то второе, вмешательство в информационно-политические процессы внутри нашей страны, — абсолютно недопустимо", - заявил депутат.
Кроме того, по мнению парламентария, вряд ли в этой ситуации речь идёт о провокациях. Это последовательные шаги по исключению из общественного пространства интернета альтернативных точек зрения, не выгодных действующему американскому истеблишменту, считает Горелкин.
"Когда СМИ или журналисту затыкают рот блокировками — это не провокация, это преступление. Задача России — защитить наших граждан от таких посягательств и обеспечить им право на законный доступ ко всему спектру общественно значимой информации", - заключил депутат.