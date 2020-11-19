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США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании
США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании
США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании, сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:47
2020-11-19T18:59
россия
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании, сообщил в четверг американский минфин.В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" (ООО "Чхолсан") с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.В результате санкций американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с данными компаниями.Кроме того, к уже находившимся под санкциями двум северокорейским юрлицам минфин США добавил их российские филиалы ООО "Зенко" и "Рынардо".
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россия, кндр (северная корея), сша, в мире

США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании

18:47 19.11.2020 (обновлено: 18:59 19.11.2020)
 
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании, сообщил в четверг американский минфин.
В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" (ООО "Чхолсан") с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.
В результате санкций американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с данными компаниями.
Кроме того, к уже находившимся под санкциями двум северокорейским юрлицам минфин США добавил их российские филиалы ООО "Зенко" и "Рынардо".
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РоссияКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
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