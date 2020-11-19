https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585414173.html
США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании
США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании
США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании, сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:47
2020-11-19T18:47
2020-11-19T18:59
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании, сообщил в четверг американский минфин.В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" (ООО "Чхолсан") с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.В результате санкций американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с данными компаниями.Кроме того, к уже находившимся под санкциями двум северокорейским юрлицам минфин США добавил их российские филиалы ООО "Зенко" и "Рынардо".
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/navalnyy-1585288691.html
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