https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585414173.html

США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании

США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании

США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании, сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:47

2020-11-19T18:47

2020-11-19T18:59

россия

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании, сообщил в четверг американский минфин.В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" (ООО "Чхолсан") с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.В результате санкций американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с данными компаниями.Кроме того, к уже находившимся под санкциями двум северокорейским юрлицам минфин США добавил их российские филиалы ООО "Зенко" и "Рынардо".

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/navalnyy-1585288691.html

россия

кндр (северная корея)

сша

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россия, кндр (северная корея), сша, в мире