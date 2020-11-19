Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201119/ryby-1585199121.html
Залечь на дно в Астрахани: зачем для рыб готовят зимовальные ямы
Залечь на дно в Астрахани: зачем для рыб готовят зимовальные ямы
В зимний период рыбам сложнее добыть пропитание, поэтому многие виды впадают в состояние "зимней дремы". Это помогает им пережить холодный и голодный период... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:00
2020-11-19T08:00
хорошие новости
хорошие новости
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585195832_0:0:3099:1744_1400x0_80_0_0_8b639b27b7bdd31b92a5eb829ae9dec6.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В зимний период рыбам сложнее добыть пропитание, поэтому многие виды впадают в состояние "зимней дремы". Это помогает им пережить холодный и голодный период. Для этого они уходят в наиболее безопасные участки водоемов с минимальной скоростью течения – зимовальные ямы. Но именно там браконьерам их проще поймать.Такими зонами являются зимовальные ямы – значительные углубления русел, образованные течением на определенных этапах формирования водотоков. За счет значительно больших глубин, чем основной "плес" водотока, зимовальные ямы практически не затрагиваются течениями, проходящими в более поверхностных его слоях. Но именно там браконьерам их проще поймать.По его словам, в состоянии "зимней дремы" рыбы особенно уязвимы, чем привлекают браконьеров. Поэтому зимовальные ямы в зимний период необходимо усиленно охранять, чтобы не допустить сокращения видового разнообразия. Таким образом, зимовальные ямы являются наиболее ценными угодьями для выживания рыб зимой.В регионе предусмотрено создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Такие ООПТ создаются в том числе в виде природных заповедных территорий для охраны зимовальных ям. "Государственный надзор в границах природных заповедных территорий, которые мы создаем, осуществляется государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на ООПТ регионального значения специально созданных дирекций – подведомственных службе учреждений. Помимо этого государственный надзор осуществляют инспекторы службы природопользования. Такие нарушения могут фиксировать и сотрудники Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", – отметил Максим Иванов. В Астраханской области действует четыре природных заповедных территории, каждая из которых имеет в своем составе по десять зимовальных ям, так называемых кластерных участков, подчеркнул он. Таким образом, на сегодняшний день существует 40 зимовальных ям, которым присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" на территории Астраханской области в период с 2019 по 2024 год предусмотрено создание десяти ООПТ. Таким образом, в период с 2021 по 2024 год планируется создать еще семь природных заповедных территорий, включающих зимовальные ямы, заключил Максим Иванов.
https://ria.ru/20201014/zapovednik-1579689309.html
https://ria.ru/20200911/rybalka-1577024946.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585195832_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_b0ec0ca3d813afa748c54a5387cb8a8f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, астраханская область

Залечь на дно в Астрахани: зачем для рыб готовят зимовальные ямы

08:00 19.11.2020
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовСотрудники рыбнадзора на транспорте по охране водных биологических ресурсов
Сотрудники рыбнадзора на транспорте по охране водных биологических ресурсов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В зимний период рыбам сложнее добыть пропитание, поэтому многие виды впадают в состояние "зимней дремы". Это помогает им пережить холодный и голодный период. Для этого они уходят в наиболее безопасные участки водоемов с минимальной скоростью течения – зимовальные ямы. Но именно там браконьерам их проще поймать.

"Не имея возможности питаться, рыбы концентрируются в таких зонах водотоков, где скорость течения минимальна, и им не нужно расходовать свои ограниченные запасы энергии на сопротивление току воды", – рассказал Максим Иванов, начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Такими зонами являются зимовальные ямы – значительные углубления русел, образованные течением на определенных этапах формирования водотоков. За счет значительно больших глубин, чем основной "плес" водотока, зимовальные ямы практически не затрагиваются течениями, проходящими в более поверхностных его слоях. Но именно там браконьерам их проще поймать.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 08:00Хорошие новости
От мечты — к действию: как сохраняют редкие виды животных в России
По его словам, в состоянии "зимней дремы" рыбы особенно уязвимы, чем привлекают браконьеров. Поэтому зимовальные ямы в зимний период необходимо усиленно охранять, чтобы не допустить сокращения видового разнообразия. Таким образом, зимовальные ямы являются наиболее ценными угодьями для выживания рыб зимой.
В регионе предусмотрено создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Такие ООПТ создаются в том числе в виде природных заповедных территорий для охраны зимовальных ям.
"Государственный надзор в границах природных заповедных территорий, которые мы создаем, осуществляется государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на ООПТ регионального значения специально созданных дирекций – подведомственных службе учреждений. Помимо этого государственный надзор осуществляют инспекторы службы природопользования. Такие нарушения могут фиксировать и сотрудники Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", – отметил Максим Иванов.
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 08:08Хорошие новости
Рыбаки-любители выходят на новый уровень
В Астраханской области действует четыре природных заповедных территории, каждая из которых имеет в своем составе по десять зимовальных ям, так называемых кластерных участков, подчеркнул он. Таким образом, на сегодняшний день существует 40 зимовальных ям, которым присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения.
В рамках реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" на территории Астраханской области в период с 2019 по 2024 год предусмотрено создание десяти ООПТ. Таким образом, в период с 2021 по 2024 год планируется создать еще семь природных заповедных территорий, включающих зимовальные ямы, заключил Максим Иванов.
 
Хорошие новостиХорошие новостиАстраханская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского
10:16Курс рубля снизился к доллару и евро
10:14Главврача медицинского центра Читы уволили за плохую работу в пандемию
10:14Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
10:12Правящая фракция парламента Армении считает смену премьера неприемлемой
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
Лента новостейМолния