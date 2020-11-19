https://ria.ru/20201119/ryby-1585199121.html

Залечь на дно в Астрахани: зачем для рыб готовят зимовальные ямы

Залечь на дно в Астрахани: зачем для рыб готовят зимовальные ямы

В зимний период рыбам сложнее добыть пропитание, поэтому многие виды впадают в состояние "зимней дремы". Это помогает им пережить холодный и голодный период... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

2020-11-19T08:00

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В зимний период рыбам сложнее добыть пропитание, поэтому многие виды впадают в состояние "зимней дремы". Это помогает им пережить холодный и голодный период. Для этого они уходят в наиболее безопасные участки водоемов с минимальной скоростью течения – зимовальные ямы. Но именно там браконьерам их проще поймать.Такими зонами являются зимовальные ямы – значительные углубления русел, образованные течением на определенных этапах формирования водотоков. За счет значительно больших глубин, чем основной "плес" водотока, зимовальные ямы практически не затрагиваются течениями, проходящими в более поверхностных его слоях. Но именно там браконьерам их проще поймать.По его словам, в состоянии "зимней дремы" рыбы особенно уязвимы, чем привлекают браконьеров. Поэтому зимовальные ямы в зимний период необходимо усиленно охранять, чтобы не допустить сокращения видового разнообразия. Таким образом, зимовальные ямы являются наиболее ценными угодьями для выживания рыб зимой.В регионе предусмотрено создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Такие ООПТ создаются в том числе в виде природных заповедных территорий для охраны зимовальных ям. "Государственный надзор в границах природных заповедных территорий, которые мы создаем, осуществляется государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на ООПТ регионального значения специально созданных дирекций – подведомственных службе учреждений. Помимо этого государственный надзор осуществляют инспекторы службы природопользования. Такие нарушения могут фиксировать и сотрудники Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", – отметил Максим Иванов. В Астраханской области действует четыре природных заповедных территории, каждая из которых имеет в своем составе по десять зимовальных ям, так называемых кластерных участков, подчеркнул он. Таким образом, на сегодняшний день существует 40 зимовальных ям, которым присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" на территории Астраханской области в период с 2019 по 2024 год предусмотрено создание десяти ООПТ. Таким образом, в период с 2021 по 2024 год планируется создать еще семь природных заповедных территорий, включающих зимовальные ямы, заключил Максим Иванов.

https://ria.ru/20201014/zapovednik-1579689309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, астраханская область