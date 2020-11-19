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Ленинградская область
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В Ленобласти продолжат развитие рыбохозяйственного комплекса
В Ленобласти продолжат развитие рыбохозяйственного комплекса
Рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области продолжает развиваться, помимо креветки в регионе начали производить черную икру, а также на 10% увеличили... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:18
2020-11-19T12:18
ленинградская область
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области продолжает развиваться, помимо креветки в регионе начали производить черную икру, а также на 10% увеличили объем товарного рыбоводства, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По его словам, в этом году по сравнению с 2019 годом на 10% был увеличен объем товарного рыболовства. "Например, ежегодно производство форели прирастает где-то до тысячи тонн рыбы. А в 2020 году прирост составил порядка двух тысяч единиц, что равно 12 тысячам тонн форели", — сказал Малащенко.По его словам, Ленинградская область на текущий момент занимает третье место в России по выращиванию форели."Кроме увеличения объема производства, мы активно ведем работу по переработке рыбы", — отметил чиновник.Он добавил, что на сегодняшний день вылов рыбы составил порядка 22,5 тысячи тонн, а переработка составила 61,2 тысяча тонн (+1,7 тысяча тонн). Кроме того, в этом году в Ленобласти был реализован проект портовой переработки продукции "Петротрал-2" в Усть-Луге. Следующий этап -- строительство причальной стенки и корпуса логистика замораживания, инвестиции в который составят порядка 1,4 миллиарда рублей."Сфера рыбной промышленности развивается семимильными шагами. Сейчас уже никого не удивишь ленинградской креветкой, которая активно выпускается в Тосненском районе. Сегодня мы поддерживаем это предприятие и компенсируем часть затрат. Также помимо форели в Ленобласти активно развивается осетровое направление. На сегодняшний день мы не только выращиваем осетра, но и производим черную икру. Это производство мы начали развивать еще три-четыре года назад и сейчас получаем результат", — отметил он.
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РИА Новости
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ленинградская область, экономика

В Ленобласти продолжат развитие рыбохозяйственного комплекса

12:18 19.11.2020
 
CC0 / ESchwartz / Форель в рыбном хозяйстве
Форель в рыбном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
CC0 / ESchwartz /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области продолжает развиваться, помимо креветки в регионе начали производить черную икру, а также на 10% увеличили объем товарного рыбоводства, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
По его словам, в этом году по сравнению с 2019 годом на 10% был увеличен объем товарного рыболовства. "Например, ежегодно производство форели прирастает где-то до тысячи тонн рыбы. А в 2020 году прирост составил порядка двух тысяч единиц, что равно 12 тысячам тонн форели", — сказал Малащенко.
По его словам, Ленинградская область на текущий момент занимает третье место в России по выращиванию форели.
"Кроме увеличения объема производства, мы активно ведем работу по переработке рыбы", — отметил чиновник.
Он добавил, что на сегодняшний день вылов рыбы составил порядка 22,5 тысячи тонн, а переработка составила 61,2 тысяча тонн (+1,7 тысяча тонн). Кроме того, в этом году в Ленобласти был реализован проект портовой переработки продукции "Петротрал-2" в Усть-Луге. Следующий этап -- строительство причальной стенки и корпуса логистика замораживания, инвестиции в который составят порядка 1,4 миллиарда рублей.
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"Сфера рыбной промышленности развивается семимильными шагами. Сейчас уже никого не удивишь ленинградской креветкой, которая активно выпускается в Тосненском районе. Сегодня мы поддерживаем это предприятие и компенсируем часть затрат. Также помимо форели в Ленобласти активно развивается осетровое направление. На сегодняшний день мы не только выращиваем осетра, но и производим черную икру. Это производство мы начали развивать еще три-четыре года назад и сейчас получаем результат", — отметил он.
 
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