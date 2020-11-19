https://ria.ru/20201119/rossiya-1585400297.html

Суд арестовал троих волгоградцев, не признающих Российскую Федерацию

Суд арестовал троих волгоградцев, не признающих Российскую Федерацию

Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в участии в экстремистской организации волгоградцев, отрицающих распад СССР и Российскую Федерацию как... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:42

2020-11-19T17:42

2020-11-19T17:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

ссср

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в участии в экстремистской организации волгоградцев, отрицающих распад СССР и Российскую Федерацию как государство, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Ранее СК сообщал о задержании в Волгограде в среду троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы.По информации суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным ведомства, является руководителем регионального отделения и называет себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области"."Сегодня Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 января 2021 года", - сообщила Вальковская.

https://ria.ru/20201030/ekstremisty-1582328974.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, ссср, происшествия