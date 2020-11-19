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Суд арестовал троих волгоградцев, не признающих Российскую Федерацию
Суд арестовал троих волгоградцев, не признающих Российскую Федерацию
Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в участии в экстремистской организации волгоградцев, отрицающих распад СССР и Российскую Федерацию как... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:42
2020-11-19T17:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
ссср
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в участии в экстремистской организации волгоградцев, отрицающих распад СССР и Российскую Федерацию как государство, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Ранее СК сообщал о задержании в Волгограде в среду троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы.По информации суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным ведомства, является руководителем регионального отделения и называет себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области"."Сегодня Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 января 2021 года", - сообщила Вальковская.
https://ria.ru/20201030/ekstremisty-1582328974.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, ссср, происшествия

Суд арестовал троих волгоградцев, не признающих Российскую Федерацию

17:42 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в участии в экстремистской организации волгоградцев, отрицающих распад СССР и Российскую Федерацию как государство, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее СК сообщал о задержании в Волгограде в среду троих членов запрещенной экстремистской организации, которые призывали не признавать Российскую Федерацию как государство. В ходе обысков, по информации ведомства, у них были изъяты экстремистская литература, бланки для отказа от российского гражданства, печати запрещенной организации и другие документы.
По информации суда, участники запрещенной организации также отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из задержанных, по данным ведомства, является руководителем регионального отделения и называет себя "временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области".
"Сегодня Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 января 2021 года", - сообщила Вальковская.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Патрушев рассказал о попытках экстремистов укрепиться в России
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградСССРПроисшествия
 
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