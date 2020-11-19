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В Комсомольске-на-Амуре завели дело из-за избиения ребенка в детском саду
В Комсомольске-на-Амуре завели дело из-за избиения ребенка в детском саду
Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:23
2020-11-19T10:23
следственный комитет россии (ск рф)
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 19 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить ребенка и била его, сообщает управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.В соцсетях в четверг появилось видео, на котором воспитательница детсада в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. По словам родителей воспитанников детского сада №42, инцидент произошел накануне. По информации СК, женщина отстранена от исполнения своих обязанностей."По данному факту следственными органами СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следком РФ.Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре организована проверка в связи с применением недозволенных методов воспитания работником муниципального детского сада №42, выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в региональной прокуратуре.В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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комсомольск-на-амуре
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следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

В Комсомольске-на-Амуре завели дело из-за избиения ребенка в детском саду

10:23 19.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ХАБАРОВСК, 19 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить ребенка и била его, сообщает управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
В соцсетях в четверг появилось видео, на котором воспитательница детсада в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. По словам родителей воспитанников детского сада №42, инцидент произошел накануне. По информации СК, женщина отстранена от исполнения своих обязанностей.
"По данному факту следственными органами СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следком РФ.
Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре организована проверка в связи с применением недозволенных методов воспитания работником муниципального детского сада №42, выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в региональной прокуратуре.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Следственный комитет России (СК РФ)Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
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