https://ria.ru/20201119/rebenok-1585297452.html
В Комсомольске-на-Амуре завели дело из-за избиения ребенка в детском саду
В Комсомольске-на-Амуре завели дело из-за избиения ребенка в детском саду
Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:23
2020-11-19T10:23
2020-11-19T10:23
следственный комитет россии (ск рф)
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
ХАБАРОВСК, 19 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить ребенка и била его, сообщает управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.В соцсетях в четверг появилось видео, на котором воспитательница детсада в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. По словам родителей воспитанников детского сада №42, инцидент произошел накануне. По информации СК, женщина отстранена от исполнения своих обязанностей."По данному факту следственными органами СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следком РФ.Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре организована проверка в связи с применением недозволенных методов воспитания работником муниципального детского сада №42, выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в региональной прокуратуре.В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20201006/izbienie-1578454104.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 19 ноя — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре
, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить ребенка и била его, сообщает управление СК
РФ по Хабаровскому краю
и ЕАО.
В соцсетях в четверг появилось видео, на котором воспитательница детсада в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. По словам родителей воспитанников детского сада №42, инцидент произошел накануне. По информации СК, женщина отстранена от исполнения своих обязанностей.
"По данному факту следственными органами СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следком РФ.
Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре организована проверка в связи с применением недозволенных методов воспитания работником муниципального детского сада №42, выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в региональной прокуратуре.
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.