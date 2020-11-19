https://ria.ru/20201119/rebenok-1585297452.html

В Комсомольске-на-Амуре завели дело из-за избиения ребенка в детском саду

В Комсомольске-на-Амуре завели дело из-за избиения ребенка в детском саду

Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:23

2020-11-19T10:23

2020-11-19T10:23

следственный комитет россии (ск рф)

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 19 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Комсомольске-на-Амуре, где воспитательница детского сада, предположительно, насильно пыталась накормить ребенка и била его, сообщает управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.В соцсетях в четверг появилось видео, на котором воспитательница детсада в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. По словам родителей воспитанников детского сада №42, инцидент произошел накануне. По информации СК, женщина отстранена от исполнения своих обязанностей."По данному факту следственными органами СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следком РФ.Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре организована проверка в связи с применением недозволенных методов воспитания работником муниципального детского сада №42, выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в региональной прокуратуре.В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20201006/izbienie-1578454104.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия