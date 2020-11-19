https://ria.ru/20201119/ptitsefabrika-1585320775.html

В Ленобласти к 2023 году намерены увеличить производство яиц

В Ленобласти к 2023 году намерены увеличить производство яиц

Предприятия агропромышленного комплекса Ленинградкой области планирует к 2023 году увеличить производство яиц до четырех миллиардов штук, сообщил заместитель... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Ленинградкой области планирует к 2023 году увеличить производство яиц до четырех миллиардов штук, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По его словам, в 2020 году несмотря на сложности возникшие из-за пандемии региональным производителям удалось увеличить производство яиц."Надеюсь, что в этом году будет увеличение объема производства яйца где-то на 80 миллионов единиц. Помимо того, что мы уже выходим на 3,2 миллиарда, у нас есть хороший задел на следующие годы. К 2023 году мы ставим перед собой задачу увеличить производство яйца до четырех миллиардов яиц", — отметил Малащенко.Он уточнил, что на сегодняшний день Ленобласть обеспечивает себя на 600% этой продукцией. Однако, двигаясь к поставленной цели, региональные АПК понимают, что возникает острый вопрос переработки продукции."Одна из крупнейших птицефабрик региона "Роскар", выпускающая более 36 наименований продукции, перерабатывает 50% объема яиц. Тоже самое с птицефабрикой "Синявинской". За счет двух птицефабрика мы планируем увеличить объем производство яйца", — добавил он.Руководитель аграрного ведомства области сообщил, что на сегодняшний день Ленинградская область занимает второе место в России по поголовью птицы и пятое место по объему производства мяса птицы."На сегодня объем производства мяса птицы составляет порядка 307 тысяч тонн. Лидером по производство мяса птицы является "Северная птицефабрика". Сегодня у нас подписано с ними два инвестпроекта: по увеличению объема производства. Они строят на своей площадки 16 корпусов, чтобы дополнительно увеличить выпуск своей продукцию на 25 тысяч тонн, а также планируются строительство птицефабрики по воспроизводству стада на 45 миллионов яиц", — резюмировал он.

https://ria.ru/20201119/rybokhozyaystvo-1585319897.html

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ленинградская область