https://ria.ru/20201119/peterburg-1585438364.html
Ветер повалил в Петербурге деревья, светофоры и дорожные знаки
Ветер повалил в Петербурге деревья, светофоры и дорожные знаки
Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:32
2020-11-19T22:32
2020-11-19T22:32
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564882816_0:137:3153:1911_1400x0_80_0_0_1794cac0080290a93bcf1875080aeac7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.Синоптики прогнозировали в четверг вечером в Петербурге усиление юго-западного ветра порывами до 27 метров в секунду."По данным на 20.00 по прохождению неблагоприятных явлений в Петербурге: пожарно-спасательными подразделениями совершен 41 выезд (10 - падение деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций)", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20201119/rekord-1585297897.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564882816_212:0:2943:2048_1400x0_80_0_0_b7746db6ecacd0e8f0bed19a0c04bc75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия