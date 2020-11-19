https://ria.ru/20201119/peterburg-1585438364.html

Ветер повалил в Петербурге деревья, светофоры и дорожные знаки

Ветер повалил в Петербурге деревья, светофоры и дорожные знаки

Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T22:32

2020-11-19T22:32

2020-11-19T22:32

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564882816_0:137:3153:1911_1400x0_80_0_0_1794cac0080290a93bcf1875080aeac7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.Синоптики прогнозировали в четверг вечером в Петербурге усиление юго-западного ветра порывами до 27 метров в секунду."По данным на 20.00 по прохождению неблагоприятных явлений в Петербурге: пожарно-спасательными подразделениями совершен 41 выезд (10 - падение деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций)", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20201119/rekord-1585297897.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия