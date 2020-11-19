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Ветер повалил в Петербурге деревья, светофоры и дорожные знаки
Ветер повалил в Петербурге деревья, светофоры и дорожные знаки
Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:32
2020-11-19T22:32
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.Синоптики прогнозировали в четверг вечером в Петербурге усиление юго-западного ветра порывами до 27 метров в секунду."По данным на 20.00 по прохождению неблагоприятных явлений в Петербурге: пожарно-спасательными подразделениями совершен 41 выезд (10 - падение деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций)", - сообщили в ведомстве.
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санкт-петербург, происшествия

Ветер повалил в Петербурге деревья, светофоры и дорожные знаки

22:32 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПогода в Санкт-Петербурге
Погода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.
Синоптики прогнозировали в четверг вечером в Петербурге усиление юго-западного ветра порывами до 27 метров в секунду.
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"По данным на 20.00 по прохождению неблагоприятных явлений в Петербурге: пожарно-спасательными подразделениями совершен 41 выезд (10 - падение деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций)", - сообщили в ведомстве.
 
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