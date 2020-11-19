Пашинян заявил о важности "дипломатического фронта" для Армении
11:32 19.11.2020 (обновлено: 11:42 19.11.2020)
ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в четверг коллективу МИД нового главу ведомства Ару Айвазяна, заявил, что после ослабления военной "нагрузки" в связи с прекращением боев в Карабахе важнейшим для страны стал "дипломатический фронт".
"Конечно, мы находимся на чрезвычайно сложном и тяжелом этапе… Если считать, что в каком-то смысле военная нагрузка ослабла по известным обстоятельствам, соответственно, растет дипломатическая нагрузка, и именно дипломатический фронт сейчас самый важный и тяжелый", - приводит слова премьера пресс-служба кабмина.
В этой связи он выразил надежду, что новому министру удастся консолидировать всю дипломатическую систему для решения национальных задач. Премьер заявил, что рассчитывает на помощь в этом деле бывшего министра иностранных дел Зограба Мнацаканян.
Айвазян был назначен главой МИД Армении 18 ноября.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.