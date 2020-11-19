https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585310177.html

Пашинян заявил о важности "дипломатического фронта" для Армении

Пашинян заявил о важности "дипломатического фронта" для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в четверг коллективу МИД нового главу ведомства Ару Айвазяна, заявил, что после ослабления военной "нагрузки" РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:32

2020-11-19T11:32

2020-11-19T11:42

ситуация в нагорном карабахе

зограб мнацаканян

никол пашинян

нагорный карабах

мид армении

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585311714_0:76:1500:920_1400x0_80_0_0_24259f51beb6e413e1aac587a84cdb83.jpg

ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в четверг коллективу МИД нового главу ведомства Ару Айвазяна, заявил, что после ослабления военной "нагрузки" в связи с прекращением боев в Карабахе важнейшим для страны стал "дипломатический фронт".В этой связи он выразил надежду, что новому министру удастся консолидировать всю дипломатическую систему для решения национальных задач. Премьер заявил, что рассчитывает на помощь в этом деле бывшего министра иностранных дел Зограба Мнацаканян.Айвазян был назначен главой МИД Армении 18 ноября.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201119/armenia-1585249001.html

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, никол пашинян, нагорный карабах, мид армении, армения, в мире