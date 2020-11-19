https://ria.ru/20201119/ostanovki-1585353609.html
В Ленобласти устанавливают противоаварийные остановки
В Ленобласти устанавливают противоаварийные остановки
В населенных пунктах Ленинградской области приступили к установке противоаварийных остановочных павильонов, которые призваны принять на себя удар в случае... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:37
2020-11-19T14:37
2020-11-19T14:37
ленинградская область
ленинградская область
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В населенных пунктах Ленинградской области приступили к установке противоаварийных остановочных павильонов, которые призваны принять на себя удар в случае дорожно-транспортных происшествий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.По его словам, противоаварийные установки появятся в 41 населенном пункте Всеволожского и Гатчинского районов, расположенных на региональных дорогах. Работы ведутся по заказу "Ленавтодора"."В общей сложности дорожники до конца года установят 106 остановок, часть из которых оснащается демпферами. Это специальное устройство, внутри которого находятся железные пластины особой конструкции, напоминающие пчелиные соты. При столкновении с машиной они деформируются, полностью принимая на себя ударную волну", — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.Он добавил, что павильоны будут окрашены в ярко-оранжевый цвет, чтобы остановка была лучше видна водителям в сумерках. Кроме того, внутри предусматривается место для таблички с расписанием движения автобусов, чтобы не приходилось ее долго искать. Стены выполнены из ударопрочных стекол для противодействия вандализму."Первая противоаварийная остановка в области была поставлена этим летом в Сертолово", — отметили в комитете.
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ленинградская область
гатчинский район
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ленинградская область, гатчинский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости.
В населенных пунктах Ленинградской области
приступили к установке противоаварийных остановочных павильонов, которые призваны принять на себя удар в случае дорожно-транспортных происшествий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, противоаварийные установки появятся в 41 населенном пункте Всеволожского и Гатчинского районов
, расположенных на региональных дорогах. Работы ведутся по заказу "Ленавтодора".
"В общей сложности дорожники до конца года установят 106 остановок, часть из которых оснащается демпферами. Это специальное устройство, внутри которого находятся железные пластины особой конструкции, напоминающие пчелиные соты. При столкновении с машиной они деформируются, полностью принимая на себя ударную волну", — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
Он добавил, что павильоны будут окрашены в ярко-оранжевый цвет, чтобы остановка была лучше видна водителям в сумерках. Кроме того, внутри предусматривается место для таблички с расписанием движения автобусов, чтобы не приходилось ее долго искать. Стены выполнены из ударопрочных стекол для противодействия вандализму.
"Первая противоаварийная остановка в области была поставлена этим летом в Сертолово", — отметили в комитете.