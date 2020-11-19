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В Марий Эл полицейский по ошибке застрелил охотника
В Марий Эл полицейский по ошибке застрелил охотника
Сотрудник полиции во время охоты нечаянно застрелил другого охотника в лесу в Марий Эл, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:49
2020-11-19T19:49
2020-11-19T21:51
россия
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
горномарийский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции во время охоты нечаянно застрелил другого охотника в лесу в Марий Эл, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 17 ноября 43-летний сотрудник полиции, находясь в нерабочее время на охоте в лесном массиве рядом с одним из сел Горномарийского района Республики Марий Эл, произвел выстрел из ружья. Пуля попала в другого охотника, 48-летнего местного жителя, который от полученного ранения скончался на месте."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.В пресс-службе МВД по республике, в свою очередь, сообщили, что проводят служебную проверку в связи с инцидентом. По данным ведомства, сотрудник полиции услышал шум в кустарнике и произвел выстрел в его сторону, а после обнаружил мужчину с огнестрельным ранением. Полицейский пытался оказать помощь раненому, однако тот умер до приезда медиков. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из ОВД и привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201119/ubiystvo-1585359638.html
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россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), горномарийский район, происшествия