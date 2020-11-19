https://ria.ru/20201119/ogranicheniya-1585381546.html

Минздрав призвал ввести ограничения по коронавирусу в проблемных регионах

Минздрав призвал ввести ограничения по коронавирусу в проблемных регионах

Руководителям регионов с высокой заболеваемостью COVID-19 следует вводить ограничения, чтобы снизить нагрузку на медучреждения, заявил глава Минздрава Михаил... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:29

2020-11-19T16:29

2020-11-19T17:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Руководителям регионов с высокой заболеваемостью COVID-19 следует вводить ограничения, чтобы снизить нагрузку на медучреждения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, основная нагрузка на больницы ляжет в новогодние праздники, поэтому властям нужно готовиться к притоку пациентов уже сейчас.Накануне президент Владимир Путин провел совещание на тему борьбы с коронавирусом. На нем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в десяти регионах загрузка больничных коек превысила 90 процентов.По словам Путина, в России ситуация с COVID-19 складывается непросто. Он призвал губернаторов "не приукрашивать" связанную с коронавирусом статистику.Больше всего власти тревожит высокая смертность. За минувшие сутки от осложнений скончались 463 пациента — это максимальный показатель с весны.Таким образом, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России превысило два миллиона человек, из них 34,8 тысячи скончались. Темпы прироста ускорились до 1,2 процента.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 56,2 миллиона, из них как минимум 1,34 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,52 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,95 миллиона) и Бразилия (5,94 миллиона). На четвертой строчке находится Франция, опережая Россию, Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию, Колумбию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585278664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество