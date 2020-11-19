Минздрав призвал ввести ограничения по коронавирусу в проблемных регионах
16:29 19.11.2020 (обновлено: 17:03 19.11.2020)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Руководителям регионов с высокой заболеваемостью COVID-19 следует вводить ограничения, чтобы снизить нагрузку на медучреждения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая. К сожалению, не все главы субъектов пока воспользовались этим правом", — сказал министр на совещании с руководителями региональных органов управления здравоохранением.
По его словам, основная нагрузка на больницы ляжет в новогодние праздники, поэтому властям нужно готовиться к притоку пациентов уже сейчас.
Накануне президент Владимир Путин провел совещание на тему борьбы с коронавирусом. На нем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в десяти регионах загрузка больничных коек превысила 90 процентов.
По словам Путина, в России ситуация с COVID-19 складывается непросто. Он призвал губернаторов "не приукрашивать" связанную с коронавирусом статистику.
Больше всего власти тревожит высокая смертность. За минувшие сутки от осложнений скончались 463 пациента — это максимальный показатель с весны.
Таким образом, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России превысило два миллиона человек, из них 34,8 тысячи скончались. Темпы прироста ускорились до 1,2 процента.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 56,2 миллиона, из них как минимум 1,34 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,52 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,95 миллиона) и Бразилия (5,94 миллиона). На четвертой строчке находится Франция, опережая Россию, Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию, Колумбию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.