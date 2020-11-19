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Массовое обнищание протестируют на англичанах
Массовое обнищание протестируют на англичанах
Стандарты жизни "золотого миллиарда" неудержимо катятся под гору. Вскоре для британцев автомобиль перестанет быть просто средством передвижения. Вслед за ним в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:00
2020-11-19T08:00
борис джонсон
великобритания
авторы
мнение - авторы
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Стандарты жизни "золотого миллиарда" неудержимо катятся под гору. Вскоре для британцев автомобиль перестанет быть просто средством передвижения. Вслед за ним в категорию предметов роскоши могут попасть одежда, обувь, лекарства и отопление.Виной всему этому — борьба с глобальным потеплением, которая грозит стать пострашнее всех природных катастроф, вместе взятых. Опробовать борьбу будут на территории Соединенного Королевства — в "чашке Петри цивилизованного мира", как прозвали страну в сериале "Шерлок".Премьер-министр Британии Борис Джонсон собирается на днях огласить свой план по "борьбе с изменениями климата". Цель его — сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу до нуля. Экологически озабоченная общественность ожидает от Джонсона, что он запретит все производство и закупку автомобилей на бензине и дизеле уже с 2030 года. Согласно догмам радикальных экологов, промпроизводство, еще оставшееся в Британии, следует тоже прикрыть, а весь импорт из стран, не озаботившихся сокращением "углеродного следа", обложить неподъемными пошлинами. Отопление жилья тоже должно стать экологически чистым, что для многих будет означать просто отказ от отопления.Борьба с потеплением на самом деле является протекционистским набором мер, призванных сдерживать экономическую экспансию таких стран, как Россия, Китай, Бразилия. Однако по жителям "золотого миллиарда" эти меры могут ударить тоже неслабо.Если подобный план действительно будет реализован, обитатели одной из самых богатых стран мира лишатся доступа к дешевым автомобилям, одежде и обуви по приемлемым ценам, многим лекарствам и продуктам питания, а заодно и к отоплению. Импортозависимая страна с производством, уничтожавшимся еще со времен Маргарет Тэтчер, будет обречена на дефицит всего, а стандарты потребления британцев съедут куда-то во времена Второй мировой войны, продуктов по карточкам, цикория вместо кофе и чулков, приобретаемых с рук на черном рынке.Дополнительная пикантность ситуации в том, что Джонсон — патентованный климатический диссидент. В точности как Трамп, он никогда не верил ни в какое глобальное потепление и откровенно потешался над истериками экологов. "Если я вспотею, играя в пинг-понг, то не стану винить в этом глобальное потепление," — писал он в своей газетной колонке еще четыре года назад.Некоторое время Brexit давал британскому премьер-министру надежду на то, что ему удастся и наладить торговлю с ЕС, и одновременно избежать всех ограничений, которые европейцы собираются налагать на своих производителей. Остров должен был стать неким всеевропейским офшором, со своим налоговым, трудовым и экологическим законодательством.Однако надежды на это не оправдались. Чтобы не прерывать торговлю с ЕС, придется запустить и борьбу с потеплением — даже если это принесет огромные экономические проблемы.Дополнительным стимулом стал приход к власти в США команды Байдена. Она продвигает Green Deal — "Зеленую сделку", предполагающую практическое уничтожение индустрии и нефтегаза ради того, чтобы бросить все ресурсы на "чистую" энергетику. И несмотря на откровенную бредовость этого плана в экономическом смысле, Джонсон вынужден подстраиваться под старшего партнера.Конечно, объявлять подведомственному населению, что его ждут лишения, сравнимые с военными, причем под абсолютно надуманным предлогом, для любого политика смерти подобно. Джонсону явно не хочется это делать. Вчера он даже удалился на самоизоляцию под предлогом коронавируса — хотя уже переболел им этой весной и, по собственному признанию, "просто брызжет антителами".Но с "защитой природы" есть еще одна неочевидная проблема. Все планы по борьбе с глобальным потеплением предполагают сдачу национальными правительствами многих своих полномочий в пользу разных непонятных структур.Например, прототип плана Джонсона — "Билль о чрезвычайном положении в области климата и экологии". Этот документ, составленный радикальными экологами, уже год широко пиарится в Британии. С помощью ярких митингов протеста его продвигает группа активистов под названием Extinction Rebellion — "Восстание вымирающих". "Вымирающие" состоят на содержании американских олигархов, среди которых числятся представители таких легендарных кланов, как Гетти и Кеннеди. Главный пункт билля — идея о том, что премьер-министр Великобритании обязуется объявить в стране чрезвычайное положение в области климата и согласовывать свои решения по этой теме с Комитетом по изменению климата. То есть лидер ядерной державы должен будет отчитываться перед непонятно кем назначенными и бог весть кем финансируемыми учеными, общественниками и зоозащитниками. Вряд ли эта концепция могла понравиться Джонсону.Госсекретарь Великобритании, согласно биллю, должен будет контролироваться некоей "Гражданской ассамблеей" — тоже совершенно новым органом власти, сформированным из экоактивистов. Законодательные новеллы выдают истинную суть всех климатических страданий — это, по сути, попытка поставить национальных лидеров под контроль новых структур. А предлогом должно стать как раз "чрезвычайное положение".Подковерная борьба вокруг климатических изменений шла довольно долго. Изначально автомобили на бензине и дизеле планировалось запретить к 2050 году, потом к 2040-му. Казначейство Ее Величества указывало, что на полномасштабную борьбу с потеплением никаких денег не хватит. В Комитете по изменению климата полагают, что Британия должна тратить на борьбу в десять раз больше, чем сейчас, а за 2020 год в бюджете и так дефицит в 400 миллиардов фунтов.Все стало быстро меняться, когда премьер-министр счастливо влюбился. Его избранницей оказалась Кэрри Саймондс, которую таблоиды уже прозвали Королевой Кэрри. В феврале пара объявила о помолвке, в апреле Кэрри родила Джонсону сына, в июле переехала на Даунинг-стрит, 10.Кэрри Саймондс — девушка из непростой семьи. Она правнучка премьер-министра Британии, дочь известного журналиста, подруга самых известных политиков страны и их жен. А еще она убежденный эковоин, посвятившая всю жизнь борьбе за сохранность морских обитателей, за права сельскохозяйственных животных и против пластикового мусора.После воцарения на Даунинг-стрит таблоиды прозвали Кэрри Королевой. Под влиянием своей 32-летней подруги 56-летний Джонсон бросил пить (на время избирательной кампании), сбросил вес, стал веганом (ненадолго) и даже постригся. Друзья Кэрри, сплоченные в кружок под названием FOC’s (Friends of Carry), стали получать высшие должности в государстве. Ее закадычный приятель Риши Сунак стал канцлером казначейства. Ее соратник по эковойнам Зак Гольдсмит попал в палату лордов. Говорят, что громкая отставка главного советника Джонсона Доминика Каммингса произошла также по настоянию Королевы Кэрри.Возможно, трудная политическая метаморфоза Джонсона, превратившегося из климатического диссидента в борца с потеплением, также прошла не без влияния его подруги. Интересно, что будущая супруга британского премьер-министра работает в благотворительной организации Vibrant Oceans. Окормляет организацию Майкл Блумберг, американский миллиардер, владелец инфогиганта "Агентство Блумберг" и один из главных мировых лоббистов и спонсоров борьбы с глобальным потеплением.Разговоры о том, что национальные лидеры контролируются наднациональными финансовыми структурами, позиционируются обычно как дешевая конспирология. Однако Джонсон на личном примере показывает, как причудливо могут переплетаться романтика и политика, управление страной и глобальный контроль, интересы американского миллиардера — и грядущее обнищание среднего класса Великобритании.
https://ria.ru/20200724/1574837782.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис джонсон, великобритания, авторы, мнение - авторы

Массовое обнищание протестируют на англичанах

08:00 19.11.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Стандарты жизни "золотого миллиарда" неудержимо катятся под гору. Вскоре для британцев автомобиль перестанет быть просто средством передвижения. Вслед за ним в категорию предметов роскоши могут попасть одежда, обувь, лекарства и отопление.
Виной всему этому — борьба с глобальным потеплением, которая грозит стать пострашнее всех природных катастроф, вместе взятых. Опробовать борьбу будут на территории Соединенного Королевства — в "чашке Петри цивилизованного мира", как прозвали страну в сериале "Шерлок".
Премьер-министр Британии Борис Джонсон собирается на днях огласить свой план по "борьбе с изменениями климата". Цель его — сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу до нуля. Экологически озабоченная общественность ожидает от Джонсона, что он запретит все производство и закупку автомобилей на бензине и дизеле уже с 2030 года.
Согласно догмам радикальных экологов, промпроизводство, еще оставшееся в Британии, следует тоже прикрыть, а весь импорт из стран, не озаботившихся сокращением "углеродного следа", обложить неподъемными пошлинами. Отопление жилья тоже должно стать экологически чистым, что для многих будет означать просто отказ от отопления.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 09:30
Год премьерства Джонсона: Brexit, COVID, ребенок и политика на грани фола
Борьба с потеплением на самом деле является протекционистским набором мер, призванных сдерживать экономическую экспансию таких стран, как Россия, Китай, Бразилия. Однако по жителям "золотого миллиарда" эти меры могут ударить тоже неслабо.
Если подобный план действительно будет реализован, обитатели одной из самых богатых стран мира лишатся доступа к дешевым автомобилям, одежде и обуви по приемлемым ценам, многим лекарствам и продуктам питания, а заодно и к отоплению. Импортозависимая страна с производством, уничтожавшимся еще со времен Маргарет Тэтчер, будет обречена на дефицит всего, а стандарты потребления британцев съедут куда-то во времена Второй мировой войны, продуктов по карточкам, цикория вместо кофе и чулков, приобретаемых с рук на черном рынке.
Дополнительная пикантность ситуации в том, что Джонсон — патентованный климатический диссидент. В точности как Трамп, он никогда не верил ни в какое глобальное потепление и откровенно потешался над истериками экологов. "Если я вспотею, играя в пинг-понг, то не стану винить в этом глобальное потепление," — писал он в своей газетной колонке еще четыре года назад.
Некоторое время Brexit давал британскому премьер-министру надежду на то, что ему удастся и наладить торговлю с ЕС, и одновременно избежать всех ограничений, которые европейцы собираются налагать на своих производителей. Остров должен был стать неким всеевропейским офшором, со своим налоговым, трудовым и экологическим законодательством.
Однако надежды на это не оправдались. Чтобы не прерывать торговлю с ЕС, придется запустить и борьбу с потеплением — даже если это принесет огромные экономические проблемы.
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Дополнительным стимулом стал приход к власти в США команды Байдена. Она продвигает Green Deal — "Зеленую сделку", предполагающую практическое уничтожение индустрии и нефтегаза ради того, чтобы бросить все ресурсы на "чистую" энергетику. И несмотря на откровенную бредовость этого плана в экономическом смысле, Джонсон вынужден подстраиваться под старшего партнера.
Конечно, объявлять подведомственному населению, что его ждут лишения, сравнимые с военными, причем под абсолютно надуманным предлогом, для любого политика смерти подобно. Джонсону явно не хочется это делать. Вчера он даже удалился на самоизоляцию под предлогом коронавируса — хотя уже переболел им этой весной и, по собственному признанию, "просто брызжет антителами".
Но с "защитой природы" есть еще одна неочевидная проблема. Все планы по борьбе с глобальным потеплением предполагают сдачу национальными правительствами многих своих полномочий в пользу разных непонятных структур.
Например, прототип плана Джонсона — "Билль о чрезвычайном положении в области климата и экологии". Этот документ, составленный радикальными экологами, уже год широко пиарится в Британии. С помощью ярких митингов протеста его продвигает группа активистов под названием Extinction Rebellion — "Восстание вымирающих".
"Вымирающие" состоят на содержании американских олигархов, среди которых числятся представители таких легендарных кланов, как Гетти и Кеннеди.
Главный пункт билля — идея о том, что премьер-министр Великобритании обязуется объявить в стране чрезвычайное положение в области климата и согласовывать свои решения по этой теме с Комитетом по изменению климата. То есть лидер ядерной державы должен будет отчитываться перед непонятно кем назначенными и бог весть кем финансируемыми учеными, общественниками и зоозащитниками. Вряд ли эта концепция могла понравиться Джонсону.
Госсекретарь Великобритании, согласно биллю, должен будет контролироваться некоей "Гражданской ассамблеей" — тоже совершенно новым органом власти, сформированным из экоактивистов. Законодательные новеллы выдают истинную суть всех климатических страданий — это, по сути, попытка поставить национальных лидеров под контроль новых структур. А предлогом должно стать как раз "чрезвычайное положение".
Подковерная борьба вокруг климатических изменений шла довольно долго. Изначально автомобили на бензине и дизеле планировалось запретить к 2050 году, потом к 2040-му. Казначейство Ее Величества указывало, что на полномасштабную борьбу с потеплением никаких денег не хватит. В Комитете по изменению климата полагают, что Британия должна тратить на борьбу в десять раз больше, чем сейчас, а за 2020 год в бюджете и так дефицит в 400 миллиардов фунтов.
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Все стало быстро меняться, когда премьер-министр счастливо влюбился. Его избранницей оказалась Кэрри Саймондс, которую таблоиды уже прозвали Королевой Кэрри. В феврале пара объявила о помолвке, в апреле Кэрри родила Джонсону сына, в июле переехала на Даунинг-стрит, 10.
Кэрри Саймондс — девушка из непростой семьи. Она правнучка премьер-министра Британии, дочь известного журналиста, подруга самых известных политиков страны и их жен. А еще она убежденный эковоин, посвятившая всю жизнь борьбе за сохранность морских обитателей, за права сельскохозяйственных животных и против пластикового мусора.
После воцарения на Даунинг-стрит таблоиды прозвали Кэрри Королевой. Под влиянием своей 32-летней подруги 56-летний Джонсон бросил пить (на время избирательной кампании), сбросил вес, стал веганом (ненадолго) и даже постригся. Друзья Кэрри, сплоченные в кружок под названием FOC’s (Friends of Carry), стали получать высшие должности в государстве. Ее закадычный приятель Риши Сунак стал канцлером казначейства. Ее соратник по эковойнам Зак Гольдсмит попал в палату лордов. Говорят, что громкая отставка главного советника Джонсона Доминика Каммингса произошла также по настоянию Королевы Кэрри.
Возможно, трудная политическая метаморфоза Джонсона, превратившегося из климатического диссидента в борца с потеплением, также прошла не без влияния его подруги.
Интересно, что будущая супруга британского премьер-министра работает в благотворительной организации Vibrant Oceans. Окормляет организацию Майкл Блумберг, американский миллиардер, владелец инфогиганта "Агентство Блумберг" и один из главных мировых лоббистов и спонсоров борьбы с глобальным потеплением.
Разговоры о том, что национальные лидеры контролируются наднациональными финансовыми структурами, позиционируются обычно как дешевая конспирология. Однако Джонсон на личном примере показывает, как причудливо могут переплетаться романтика и политика, управление страной и глобальный контроль, интересы американского миллиардера — и грядущее обнищание среднего класса Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Борис ДжонсонВеликобританияАвторыМнение - Авторы
 
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