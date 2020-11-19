https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585270152.html

В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального

В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, в котором законодатели осуждают его "отравление" и... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:58

2020-11-19T00:58

2020-11-19T00:58

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

сша

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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, в котором законодатели осуждают его "отравление" и призывают американские власти к введению санкций против России."Палата приняла резолюцию 1145 с внесенными в нее поправками путем голосования", - говорится в Twitter палаты.Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

https://ria.ru/20201117/peskov-1584972048.html

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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, сша, в мире