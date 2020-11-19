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В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального
В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, в котором законодатели осуждают его "отравление" и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:58
2020-11-19T00:58
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, в котором законодатели осуждают его "отравление" и призывают американские власти к введению санкций против России."Палата приняла резолюцию 1145 с внесенными в нее поправками путем голосования", - говорится в Twitter палаты.Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, сша, в мире

В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального

00:58 19.11.2020
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : @navalny/Instagram
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, в котором законодатели осуждают его "отравление" и призывают американские власти к введению санкций против России.
"Палата приняла резолюцию 1145 с внесенными в нее поправками путем голосования", - говорится в Twitter палаты.
Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 12:33
Песков не стал комментировать подачу иска против него Навальным
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСШАВ мире
 
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