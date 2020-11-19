https://ria.ru/20201119/msp-1585431372.html

Корпорация МСП и МСП Банк поддержали строительство Агропромпарка на Алтае

Корпорация МСП и МСП Банк поддержали строительство Агропромпарка на Алтае

Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк профинансировали создание первого в Республике Алтай Агропромпарка на базе сельскохозяйственного потребительского... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:14

2020-11-19T21:14

2020-11-19T21:14

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк профинансировали создание первого в Республике Алтай Агропромпарка на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПоК), сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил алтайскому СПоК "Заря" кредит на сумму 90 миллионов рублей для завершения строительства Агропромпарка, ориентированного, в том числе, на экспорт продукции. Средства предоставлены по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Доступные условия финансирования обеспечены гарантией Корпорации МСП на сумму 58 миллионов рублей и поручительством Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай на сумму 5 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 560 миллионов рублей. Агропромпарк планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. На его территории будут созданы производства по переработке различных видов местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов, говорится в сообщении.Как ожидается, реализация проекта будет способствовать вовлечению субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе в кооперацию, что, в свою очередь, позволит расширить рынки сбыта для малых форм хозяйствования на селе и увеличить объемы производства продукции из натурального сырья.Отмечается, что Агропромышленный парк – первый объект, который позволит обеспечить все необходимые условия для производства и переработки продукции с брендом Республики Алтай. Его создание имеет высокий приоритет для региона и является одной из задач программы "Сильный Алтай" в отрасли сельского хозяйства. В пресс-службе напомнили, что реализация проекта началась в конце 2018 года, когда Корпорация МСП, МСП Банк, Минсельхоз РФ, правительство Республики Алтай и СПоК "Заря" подписали дорожную карту по созданию "Экспортно-ориентированного агропромышленного парка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Алтай".

https://ria.ru/20201119/altay-1585364327.html

https://ria.ru/20200528/1572104889.html

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корпорация мсп, мсп банк, республика алтай, новости компаний - экономика, экономика