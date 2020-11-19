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Михаила Меня привезли в суд в наручниках и посадили в клетку
Михаила Меня привезли в суд в наручниках и посадили в клетку
Бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня полиция привезла в суд в наручниках и посадила в клетку, хотя следствие просит не арестовывать его, сообщили РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:39
2020-11-19T15:39
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
совет федерации рф
москва
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня полиция привезла в суд в наручниках и посадила в клетку, хотя следствие просит не арестовывать его, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.Сейчас он сидит в запертой клетке. Между тем чаще всего обвиняемых и подозреваемых, для которых не просят заключение под стражу, сажают без наручников за стол рядом с адвокатами.Следствие не стало запрашивать для чиновника заключение под стражу и даже домашний арест, ограничившись одной из мягких мер – "запрет определенных действий". Обычно он заключается в запрете выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия и тому подобное.Меня обвиняют растрате 700 миллионов рублей: эти деньги в 2011 году власти Ивановской области незаконно выделили компании "Ивановский бройлер" под видом займов. В махинации, по мнению следствия, участвовали также бенефициары группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Меня задержали накануне с согласия Совета Федерации, поскольку он сейчас занимает должность аудитора Счетной палаты. Тогда же ему предъявили обвинение, по которому Меню грозит до 10 лет колонии. Сам он себя виновным не считает, отмечает защита.
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москва
ивановская область
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, совет федерации рф, москва, ивановская область, происшествия

Михаила Меня привезли в суд в наручниках и посадили в клетку

15:39 19.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень в Басманном суде Москвы
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня полиция привезла в суд в наручниках и посадила в клетку, хотя следствие просит не арестовывать его, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Сейчас он сидит в запертой клетке. Между тем чаще всего обвиняемых и подозреваемых, для которых не просят заключение под стражу, сажают без наручников за стол рядом с адвокатами.
Следствие не стало запрашивать для чиновника заключение под стражу и даже домашний арест, ограничившись одной из мягких мер – "запрет определенных действий". Обычно он заключается в запрете выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия и тому подобное.
Меня обвиняют растрате 700 миллионов рублей: эти деньги в 2011 году власти Ивановской области незаконно выделили компании "Ивановский бройлер" под видом займов. В махинации, по мнению следствия, участвовали также бенефициары группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
Меня задержали накануне с согласия Совета Федерации, поскольку он сейчас занимает должность аудитора Счетной палаты. Тогда же ему предъявили обвинение, по которому Меню грозит до 10 лет колонии. Сам он себя виновным не считает, отмечает защита.
Сотрудники Следственного комитета РФ во время задержания аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:33
Путин в курсе ситуации с экс-губернатором Менем
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняМихаил МеньСовет Федерации РФМоскваИвановская областьПроисшествия
 
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