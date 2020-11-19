https://ria.ru/20201119/lenoblast-1585313266.html

Производитель иван-чая из Ленобласти вышел на немецкий рынок

Производитель иван-чая из Ленобласти вышел на немецкий рынок

Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог производителю иван-чая из Ленинградской области заключить первый контракт на 30 миллионов рублей на... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:49

2020-11-19T11:49

2020-11-19T11:49

ленинградская область

германия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог производителю иван-чая из Ленинградской области заключить первый контракт на 30 миллионов рублей на поставку своей продукции в эко-магазины Германии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, производители чая приняли участие в акселерационной программе German Business, разработанной совместно с немецкими консалтинговыми компаниями специально для малого и среднего бизнеса региона, планирующего вывод продукции на рынки немецкоговорящих стран. По итогам проработки результатов бизнес-миссии предприятие обратилось в Центр за услугой по подготовке и экспертизе контракта, который был подписан летом этого года."В Германии иван-чай из Ленинградской области появится на прилавках магазинов с органической продукцией. Контракт предполагает трехлетние поставки", — пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что объем поддержанного экспорта малых и средних компаний в Ленинградской области за девять месяцев текущего года составил более 30 миллионов долларов. Центр поддержки экспорта региона помог выйти на международный рынок 52 новым компаниям. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, а также удобрений в Республику Того.В областной администрации напомнили, что задача по увеличению доли несырьевого экспорта отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта".

https://ria.ru/20201118/avtovesy-1585181368.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, экономика