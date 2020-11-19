https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html

В офисе Зеленского назвали единственный способ "вернуть" Крым

В офисе Зеленского назвали единственный способ "вернуть" Крым

Чтобы вернуть Крым, необходимо "вернуть" мозги людей, считает экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын. Своими... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:28

2020-11-19T19:28

2020-11-19T19:38

россия

сергей куницын

республика крым

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Чтобы вернуть Крым, необходимо "вернуть" мозги людей, считает экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын. Своими соображениями он поделился в эфире крымско-татарского телеканала ATR."Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", — заявил Куницын.Он исключил возможность образования крымско-татарской автономии на полуострове, так как подавляющее большинство населения региона составляют представители других этносов, которые никогда не примут это решение."Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым 85% живет не крымских татар, мы не можем, нравится это кому-то или не нравится, но это факт", — подчеркнул собеседник телеканала.Также Куницын выступил против переименования населенных пунктов в Крыму в угоду крымско-татарских организаций, но призвал учитывать исторический фон.Он подчеркнул, что не хочет занимать сторону какого-либо конкретного народа.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Экс-военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.В России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин. В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков называл планы Киева "вернуть" полуостров наивными, а депутат Госдумы Михаил Шеремет счел их сказочными.Крым воссоединился с Россией в результате проведенного в марте 2014 года референдума, на котором около 96% населения полуострова высказалось за вхождение в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html

https://ria.ru/20200226/1565254822.html

россия

республика крым

украина

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россия, сергей куницын, республика крым, украина, в мире