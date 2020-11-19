https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html
В офисе Зеленского назвали единственный способ "вернуть" Крым
В офисе Зеленского назвали единственный способ "вернуть" Крым
Чтобы вернуть Крым, необходимо "вернуть" мозги людей, считает экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын. Своими... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:28
2020-11-19T19:28
2020-11-19T19:38
россия
сергей куницын
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_3bb1a35d4770eeb696f567d181085905.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Чтобы вернуть Крым, необходимо "вернуть" мозги людей, считает экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын. Своими соображениями он поделился в эфире крымско-татарского телеканала ATR."Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", — заявил Куницын.Он исключил возможность образования крымско-татарской автономии на полуострове, так как подавляющее большинство населения региона составляют представители других этносов, которые никогда не примут это решение."Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым 85% живет не крымских татар, мы не можем, нравится это кому-то или не нравится, но это факт", — подчеркнул собеседник телеканала.Также Куницын выступил против переименования населенных пунктов в Крыму в угоду крымско-татарских организаций, но призвал учитывать исторический фон.Он подчеркнул, что не хочет занимать сторону какого-либо конкретного народа.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Экс-военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.В России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин. В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков называл планы Киева "вернуть" полуостров наивными, а депутат Госдумы Михаил Шеремет счел их сказочными.Крым воссоединился с Россией в результате проведенного в марте 2014 года референдума, на котором около 96% населения полуострова высказалось за вхождение в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html
https://ria.ru/20200226/1565254822.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_342:0:3071:2047_1400x0_80_0_0_36fd7d3c062db882d0ee943010612691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей куницын, республика крым, украина, в мире
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Чтобы вернуть Крым, необходимо "вернуть" мозги людей, считает экс-губернатор Севастополя
, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын
. Своими соображениями он поделился в эфире крымско-татарского телеканала ATR
.
"Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", — заявил Куницын.
Он исключил возможность образования крымско-татарской автономии на полуострове, так как подавляющее большинство населения региона составляют представители других этносов, которые никогда не примут это решение.
"Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым 85% живет не крымских татар, мы не можем, нравится это кому-то или не нравится, но это факт", — подчеркнул собеседник телеканала.
Также Куницын выступил против переименования населенных пунктов в Крыму в угоду крымско-татарских организаций, но призвал учитывать исторический фон.
Он подчеркнул, что не хочет занимать сторону какого-либо конкретного народа.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву
. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба
заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев
предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу
, Украину и часть российской территории. Экс-военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи
.
В России неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Такую позицию озвучил президент Владимир Путин
. В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков
называл планы Киева "вернуть" полуостров наивными, а депутат Госдумы Михаил Шеремет
счел их сказочными.
Крым воссоединился с Россией в результате проведенного в марте 2014 года референдума, на котором около 96% населения полуострова высказалось за вхождение в состав Российской Федерации.